Can Yaman fa flop con la terza puntata di Viola come il mare, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 14 ottobre. La nuova fiction che vede protagonista il divo turco, tra i volti più amati del piccolo schermo, dopo un buon esordio dal punto di vista Auditel, sta calando settimana dopo settimana.

Il record negativo è arrivato nella serata del 14 ottobre: la serie televisiva è stata ampiamente battuta in prime time da Tale e Quale Show, che ha dominato la fascia del prime time con oltre il 22% di share.

È flop di ascolti per Can Yaman: crolla Viola come il mare

Nel dettaglio, il verdetto Auditel per la terza puntata di Viola come il mare ha sentenziato il sonoro flop per la nuova fiction che vede protagonista Can Yaman.

Sono stati 2,6 milioni gli spettatori che hanno seguito la serie proposta in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset, pari a uno share del 15,60%.

Un vero e proprio crollo di spettatori per la fiction che, al debutto aveva totalizzato una media del 20,50% di share e alla seconda puntata aveva registrato il 17,50%.

Rispetto al debutto, quindi, Viola come il mare ha perso cinque punti percentuali e rispetto alla seconda puntata c'è stato un calo di due punti percentuali.

Mediaset perde spettatori con Viola come il mare: Can Yaman battuto da Rai 1

L'andamento della fiction, quindi, è tutt'altro che positivo e ormai giunta al giro di boa di questa prima stagione, Mediaset si porta a casa una sconfitta dal punto di vista Auditel.

Settimana dopo settimana, la serie con Can Yaman non ha saputo far breccia nel cuore degli spettatori di Canale 5 e dei 3,5 milioni che avevano seguito la prima puntata, circa un milione è "scappato via" in corso d'opera, come testimoniano gli ascolti di questa terza puntata.

Ad avere la meglio nella gara ascolti del prime time di venerdì 14 ottobre è stato Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti trasmesso su Rai 1. Sono stati 3,6 milioni gli spettatori che hanno seguito la nuova puntata del varietà dedicato alle imitazioni, il quale ha registrato una media del 22,20%, superando la fiction con Can Yaman di quasi sette punti percentuali.

La fiction con Can Yaman già confermata per la seconda stagione

Intanto, però, nonostante queste difficoltà sul piano degli ascolti, la fiction di Mediaset è stata già confermata per una seconda stagione.

Il produttore di Viola come il mare ha recentemente svelato che gli sceneggiatori stanno lavorando per mettere a punto le trame delle nuove puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5.

Alla luce del calo di ascolti, Mediaset confermerà lo stesso di voler trasmettere la seconda serie della fiction con Can Yaman? Lo scopriremo nelle prossime settimane.