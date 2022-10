Le anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle Signore sono ricche di sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 dall’8 al 14 ottobre, Gloria Moreau (Lara Komar) farà ritorno al grande magazzino milanese e sconvolgerà gli equilibri di molte persone.

Nel frattempo Adelaide (Vanessa Gravina) dovrà mettere da parte i suoi rancori, poiché avrà bisogno dell’aiuto del suo ex fidanzato Umberto Guarnieri. Successivamente Vittorio troverà una lettera scritta da Matilde e leggendola vi troverà la giusta ispirazione per uno slogan pubblicitario.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 8-14 ottobre: Gloria torna al grande magazzino

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, trasmesse dall’8 al 14 ottobre, Gloria Moreau tornerà al grande magazzino milanese e verrà accolta con calore dalle altre Veneri. Il ritorno della donna, però, rischierà di sconvolgere gli equilibri della famiglia Colombo e dei Zanatta.

Più tardi al Paradiso, tutti verranno a sapere del disastro avvenuto in Vajont e ognuno vorrà fare qualcosa per aiutare la popolazione colpita dalla triste tragedia. Con l’occasione, Adelaide organizzerà una raccolta fondi, ma si renderà conto di aver bisogno dell’aiuto del suo ex Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Veronica preoccupata per il ritorno di Gloria al Paradiso

Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) sarà assai preoccupata per la presenza di Gloria al Paradiso delle Signore. Frattanto Clara dovrà trovare una nuova abitazione: la giovane prenderà in considerazione di trasferirsi a casa delle ragazze, ma sarà ignara delle intenzioni di Irene.

Paola, invece, noterà che Maria ha uno strano umore ed è molto scoraggiata: la giovane, infatti, avrà ricevuto dei commenti poco gradevoli da Flora, riguardo i suoi modelli.

La contessa Adelaide, intanto, continuerà a rappresentare una “minaccia” per Flora. In seguito Vittorio Conti dovrà trovare un buon slogan pubblicitario per il grande magazzino.

Vittorio trova una lettera scritta da Matilde e ne trae uno slogan

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) non sarà molto convinto del suo slogan pubblicitario, ma all’improvviso avrà una buona intuizione, grazie al ritrovamento di una lettera scritta da Matilde. Successivamente questo slogan riceverà un riconoscimento e Matilde sarà assai infastidita.

Nel frattempo Veronica invita Gloria a cena con l’obiettivo di dimostrare le sue buone intenzioni. Più tardi Paola convincerà Flora a guardare nuovamente i bozzetti creati da Maria (Chiara Russo), così da poter fare un’altra valutazione, ma la stilista non cambierà idea e deluderà ancora una volta le aspettative delle due donne. Clara, invece, sarà pronta a lasciare la sua abitazione, ma Irene non sarà d’accordo sul fatto di ospitarla in casa.

Irene farà capire a Flora che il suo compito è quello di dedicarsi a Maria e ai suoi bozzetti. Nel contempo - verso la fine della cena con Gloria - Veronica riceverà una chiamata dal suo avvocato e la vicenda cambierà totalmente il suo umore.