Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle ore 16:05 circa. Nella settimana che va dal 17 al 21 ottobre la serie torna a regalare nuovi e avvincenti colpi di scena in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. In particolare i riflettori saranno puntati su Gloria Moreau. Finalmente, dopo tanto tempo, uscirà dal carcere e tornerò a riabbracciare la sua adorata figlia Stefania Colombo.

Clara si nasconde nel magazzino del Paradiso

Durante i prossimi appuntamenti de il Paradiso delle Signore, Matilde non rivela ad Adelaide le vere intenzioni di Tancredi.

Nel frattempo Clara mente allo zio Don Saverio e gli racconta di essere stata temporaneamente ospitata a Casa delle Ragazze. In realtà, grazie all'aiuto di Alfredo, si nasconde all'interno del magazzino del Paradiso.

Intanto a Milano giunge un altro personaggio, Vito Lamantia, il quale è interessato all'offerta di lavoro come contabile all'interno dell'atelier meneghino. Dopo un primo rifiuto, a causa di alcuni imprevisti, viene assunto ufficialmente.Tuttavia in questo periodo vi sono grandi novità nell'aria. In particolare lo staff lavora a un nuovo progetto per attirare nuovi clienti mediante la creazione di una rubrica nel Paradiso Market. Inoltre Irene si trova a dover lasciare il suo ruolo come capo commessa.

D'altronde sapeva già che sarebbe stato temporaneo, in attesa del ritorno di Gloria.

La nuova rubrica di Paradiso Market

Ezio cerca di trovare una soluzione più veloce per ottenere l'annullamento del matrimonio con Gloria e si rivolge ad Adelaide. Nel frattempo Vittorio ha in mente grandi idee per la creazione della nuova rubrica sentimentale del Paradiso Market e ne parla con tutto lo staff delle Veneri.

Irene, invece, sta indagando su Alfredo. Non si fida di lui e comincia a sospettare che l'uomo utilizzi il magazzino dell'atelier per portarci le sue conquiste. Lui non potrà far altro che mentirle, altrimenti metterebbe nei guai Clara.

Successivamente i giornalisti sfruttano la presentazione del libro di Stefania come pretesto per poter riempire di domande Gloria ed Ezio.

In particolar modo uno di loro è molto interessato alla loro relazione per cui, con il supporto di Marco, riesce a fissare un appuntamento per intervistarli. A malincuore, però, il signor Colombo si trova messo con le spalle al muro e si sente costretto a mentire, nascondendo la sua storia con Veronica. Purtroppo, in un secondo momento, quest'ultima interviene nel corso dell'intervista rivelando alcune notizie alquanto sconcertanti. Stefania si preoccupa molto perché ciò potrebbe creare scandalo e chiede a Marco di far in modo che il giornalista faccia un passo indietro.

Intanto Vittorio cerca in tutti i modi di riconquistare la fiducia di Matilde, scrivendole una lettera. Nel leggerla Frigerio resta particolarmente colpita.

Conti decide di invitarla a cena, così i due riescono a conoscersi meglio.

Maria crea un abito importante per il Paradiso

Nel contempo Matilde viene a scoprire che la nipote di una baronessa socia del Circolo necessita di un abito importante per il suo debutto in società. Siccome è rimasta fortemente colpita dai bozzetti di Maria, le propone di disegnarlo lei. A lavoro ultimato riceve moltissimi complimenti. Questa situazione infastidisce molto Flora, che si sente messa da parte e teme che la sua posizione come stilista stia per essere compromessa.

Poco dopo Gemma si rende conto che Clara sta nascondendo qualcosa e per aiutarla la mette con le spalle al muro, costringendola a rivelare il luogo in cui si sta nascondendo.

Purtroppo, però, quando Don Saverio viene a scoprirlo, decide di farla tornare al paese. La giovane Boscolo non se la sente di rivelare alle colleghe che sta per lasciare Milano, ma Irene viene a scoprirlo e compie un gesto del tutto inaspettato: la ospita nella Casa delle Ragazze. In questo modo non è più costretta a dover lasciare la città. Sfruttando il momento, Alfredo chiede a Clara di aiutarlo a fare breccia nel cuore di Cipriani.

Adelaide continua ad aiutare Marcello nella scalata sociale e gli consiglia di mettere da parte la Caffetteria per dedicarsi alla finanza. Tuttavia Salvatore si trova seriamente in difficoltà a lavoro e inizia a sospettare che il suo collega voglia lasciare il posto di lavoro.

Infine, nonostante Marco abbia fatto tutto il possibile, il giornalista ha pubblicato la notizia della relazione tra Ezio e Veronica.