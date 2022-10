Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda sul piccolo schermo fino al 28 ottobre, rivelano che Serena non ne potrà più delle gemelle, al punto da cacciarle di casa, dopo una lite furibonda. Nel dettaglio, la moglie di Filippo organizzerà la festa di compleanno per Elisabetta ma, purtroppo, a causa di una discussione fra Manuela e Micaela, la torta cadrà rovinosamente a terra e la maggiore delle Cirillo se la prenderà con le sorelle.

Un posto al sole, anticipazioni al 28/10: Serena organizza la festa di compleanno di Elisabetta

La figlia di Filippo compirà un anno e il compleanno della minore delle Sartori verrà festeggiato negli episodi di Un posto al sole, che verranno trasmessi in televisione dal 24 al 28 ottobre. Le anticipazioni delle puntate della soap partenopea rivelano che Serena organizzerà una festa per la sua bambina e inviterà a casa, amici e parenti. In particolar modo, oltre alle gemelle, verrà invitato anche Niko. Purtroppo, però, l'avvocato Poggi deciderà di non prendere parte all'evento, perché ancora scosso per la dipartita di Susanna. A quel punto, Manuela vorrà vederci chiaro e vorrà scoprire come mai il suo ex fidanzato non è con loro a festeggiare.

Un posto al sole, puntate al 28/10: le gemelle Cirillo hanno una furiosa lite a casa di Serena

Manuela andrà da Niko a chiedergli spiegazioni e le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole fino al 28 ottobre rivelano che la gemella Cirillo scoprirà un'amara verità. A tal proposito, Poggi informerà la sua ex compagna, che Micaela gli ha rivelato i suoi sentimenti e, quindi, non se l'è sentita di andare alla festa di compleanno di Elisabetta.

Nel momento in cui Manuela scoprirà il tradimento della sua gemella, che ha spifferato quello che doveva rimanere un segreto fra sorelle, la ragazza tornerà a casa di Serena e scoppierà una lite furibonda fra le gemelle.

Un posto al sole, episodi al 28/10: Serena caccia di casa le gemelle Cirillo

Nel momento in cui le Cirillo si ritroveranno faccia a faccia, a casa Sartori accadrà l'inevitabile.

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole rivelano che Manuela e Micaela avranno un'accesa discussione, al punto da rovinare la festa di compleanno di Elisabetta. Durante lo scontro fra le sorelle, la torta cadrà a terra e l'evento verrà rovinato del tutto. A quel punto, Giulia sarà allibita per quanto accaduto ma, la reazione più forte ce l'avrà Serena. La maggiore delle Cirillo prenderà in mano la situazione e adotterà una misura drastica. A tal proposito, Serena caccerà di casa le gemelle e, al momento, non è chiaro se le tre sorelle troveranno un punto di incontro o meno.