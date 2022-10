Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso dell'episodio del 26 ottobre, non possono di certo mancare altri avvincenti e interessanti colpi di scena, in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. In particolare, l'attenzione è posta ancora su Flora Gentile Ravasi. Ultimamente si sente messa da parte e teme di poter perdere il suo posto di lavoro a causa di Maria Puglisi. Quest'ultima ottiene continuamente i complimenti di tutti per i suoi bozzetti e la giovane stilista inizia ad avvertire un certo malcontento.

Soprattutto, perché Adelaide approfitta dell'intera situazione per umiliarla ulteriormente.

Maria potrebbe lasciare il Paradiso delle Signore

Durante il prossimo episodio de il Paradiso delle Signore, la situazione al magazzino è molto tesa. Flora si sente umiliata e non riesce più a nascondere il suo enorme dispiacere. D'altronde, la Contessa ha fatto i complimenti a Maria dinanzi a tutti nel corso della serata al Circolo, facendo sentire la giovane Ravasi ancora più in difficoltà. Pertanto, quest'ultima va a sfogarsi con il suo fidanzato, il Commendatore Umberto Guarnieri, il quale non vuole più starsene a guardare. Preferisce fare qualcosa per tutelare la sua amata dalle grinfie di Adelaide.

Dopo aver accuratamente riflettuto, decide che l'unica soluzione per risolvere tutta la questione è allontanare per sempre Maria dal magazzino. In questo modo Flora tornerebbe ad avere il suo ruolo da stilista tutto per sé. Pertanto, si reca personalmente presso la baronessa Foppa, chiedendole di assumere Puglisi nella fabbrica tessile di famiglia in Costa Azzurra.

D'altronde, a lei è piaciuto molto il lavoro che ha svolto per sua figlia.

Tempo di bugie al Paradiso delle Signore

Nel frattempo, Armando durante una delle sue consegne si imbatte in Caterina, la madre di Anna, la quale dovrebbe trovarsi negli Stati Uniti. Di rientro, racconta l'accaduto a Marcello. I due vogliono vederci chiaro perché si rendono conto che, in realtà, la giovane Imbriani ha mentito al loro amico Salvatore e, per il suo bene, preferiscono indagare fino in fondo.

Non vogliono giungere a conclusioni troppo affrettate, ma soprattutto non vogliono che il giovane Amato soffra.

Infine, la situazione sta sfuggendo di mano ai giornalisti, i quali continuano a ficcanasare nella relazione di Ezio con Veronica e nel suo matrimonio con Gloria. Tuttavia, da quando è stata divulgata la notizia sconvolgente del rapporto extraconiugale del signor Colombo, a pagarne le conseguenze è Gemma.