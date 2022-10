Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore. Durante il prossimo episodio in onda il 25 ottobre su Rai 1 a partire dalle 15:55, non possono mancare dei nuovi colpi di scena in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. In particolar modo, l'attenzione è posta su Maria Puglisi. La giovane Venere, ultimamente, si è messa in gioco dando prova delle sue abili capacità come stilista. Tuttavia, la situazione non piace molto a Flora Gentile Ravasi, la quale si sente messa improvviamente da parte e vede il suo ruolo all'interno del magazzino a rischio.

Un invito speciale per Maria al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, è un periodo molto fortunato per Maria Puglisi. Dopo tanto tempo, ha iniziato a credere in se stessa e, finalmente, le sue fatiche vengono ripagate, dando i primi frutti. In seguito ai bozzetti apprezzati da tutti dell'abito della baronessina Foppa, la Contessa Adelaide decide di invitarla ad un evento al Circolo. D'altro canto, Flora ne risente molto di tutta questa situazione e inizia ad esternare tutto il suo malumore.

Ovviamente, Adelaide approfitta del momento per colpire a fondo e scoraggiare ulteriormente la giovane stilista. Finalmente può mettere in atto il suo piano per vendicarsi della sua rivale in amore.

Pertanto, coglie l'occasione per elogiare pubblicamente Maria durante la festa organizzata al Circolo, umiliando Flora dinanzi tutti i presenti.

Le Veneri in posa per la copertina del Paradiso Market

Nel frattempo, Vittorio comunica una notizia molto importante a tutte le Veneri: per la prima volta, saranno loro le protagoniste della copertina del nuovo numero del Paradiso Market.

Mentre, Salvo continua ad essere sempre più preoccupato, poiché non riesce a raggiungere in alcun modo la sua amata Anna. Teme che possa essere accaduto qualcosa di veramente serio.

Successivamente, Veronica ed Ezio ricevono una pessima notizia: la Sacra Rota si esprime in merito all'annullamento del matrimonio con Gloria e non glielo concede.

Pertanto, cala un velo di tristezza sulla famiglia Colombo-Zanatta. Hanno sperato fino all'ultimo di poter ottenere l'annullamento in modo tale da vivere serenamente la loro relazione, senza la paura del giudizio delle altre persone. Invece, adesso devono fare i conti con la dura realtà.

Infine, da quando Vito Lamantia ha fatto il suo ingresso all'interno del Paradiso delle Signore, è subito rimasto folgorato dalla bellezza della giovane Maria Puglisi. Tuttavia, quest'ultima è troppo impegnata a portare avanti il suo nuovo incarico da stilista per accorgersi delle avance del contabile.