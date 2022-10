Proseguono i consueti appuntamenti con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo episodio del 27 ottobre, non possono mancare nuovi ed entusiasmanti colpi di scena. In particolare, l'attenzione è posta su Anna Imbriani. Quest'ultima nasconde qualcosa e, soprattutto, ha mentito al suo amato Salvatore Amato, il quale crede che si trovi negli Stati Uniti per sostenere sua madre. Invece, Marcello e Armando scoprono che qualcosa non quadra, poiché Caterina, in realtà, è a Milano. Pertanto, i due amici vogliono indagare sulla questione fino in fondo.

I piani di Umberto al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, è tempo di fare i conti con la verità. Marcello, con il supporto di Armando, lascia temporaneamente Milano per raggiungere Reggiolo, il paese natale di Anna. Il giovane Barbieri è intenzionato a capire cosa si nasconda dietro tutta questa storia, per aiutare il suo amico Salvatore. Non vuole che soffra.

Intanto, Umberto vuole fare qualcosa per aiutare Flora. Ultimamente ha subito fin troppo: è stata persino umiliata in pubblico dalla Contessa Adelaide, la quale ha colto l'occasione per omaggiare Maria, in modo tale da colpire a fondo la giovane stilista. Pertanto, per sostenere la sua fidanzata, il Commendatore propone alla baronessa Foppa di prendere a lavorare la giovane Puglisi in Costa Azzurra.

Tuttavia, nel momento in cui le viene offerta la nuova opportunità di carriera, Matilde e Adelaide iniziano a nutrire vari sospetti nei confronti di Guarnieri.

Le Veneri del Paradiso supportano Gemma

Nel contempo, a causa dell'eccessiva invadenza dei giornalisti curiosi, Gloria si rivolge a tutte le Veneri del Paradiso delle Signore per chiedere loro di aiutare Gemma.

Quest'ultima, ultimamente, è stata oggetto delle loro mire in seguito alla scoperta della relazione tra Ezio e sua madre. Tuttavia, non hanno considerato che, a pagarne ulteriormente le conesguenze, sia Veronica stessa. Purtroppo, infatti, alcune donne la aggrediscono improvvisamente, spaventandola terribilmente e accusandola di essere la concubina del signor Colombo.

La situazione, quindi, sta sfuggendo rapidamente di mano, creando diversi problemi e minando gli equilibri delle due famiglie.

Infine, Marcello fa ritorno a Milano. Sia lui che Armando vengono a conoscenza del ritorno imminente di Anna nella città meneghina. Per il momento, decidono di non rivelare nulla di quanto scoperto da Caterina, poiché preferiscono non allarmare inutilmente Salvatore prima di aver capito come stanno le cose del tutto.