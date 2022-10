Una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente Elenoire Ferruzzi. La 46enne sta vivendo un momento delicato all'interno della casa più spiata d'Italia. Non riesce, infatti, a credere che fra lei e Daniele Dal Moro vi sia soltanto un'amicizia così come l'imprenditore professa. Dopo averne discusso con alcuni compagni d'avventura del Reality Show targato Mediaset, l'artista approfitta di un'affermazione di Antonella Fiordelisi per esprimere il proprio pensiero. Le cose si fanno in due e quando nasce un sentimento, niente può impedirlo.

Eleonoire avverte su di sé il pregiudizio dettato dal fatto di essere trans.

Il peso di essere trans per Elenoire

Sembrerebbe non meritare di vivere l'amore, Elenoire Ferruzzi, in quanto donna transessuale. La 46enne, finirebbe così, per passare sempre per una visionaria che vede un sentimento dove non esisterebbe. Amareggiata, l'artista, ha espresso il proprio pensiero sulla situazione. Secondo Giaele De Donà, considerato il precedente con Luca Salatino, Daniele Dal Moro avrebbe dovuto comportarsi in una maniera più accorta, evitando di essere un po' equivoco negli atteggiamenti. Il fraintendimento sulla vicenda è stato resto ancor più evidente, a parere della modella, in quanto non ha dato confidenza alle altre inquiline del loft di Cinecittà.

Elenoire non si sente capita

Edoardo Donnamaria si è aggiunto alla conversazione dichiarando che ci sia stato soltanto uno spiacevole malinteso. Quelle parole hanno mandato su tutte le furie Elenoire che è stanca di non essere capita e creduta. Nessuno può comprenderla proprio perché non ci si trova nella sua condizione. Secondo la 46enne un uomo etero non potrà mai ammettere di avvertire un sentimento nei suoi confronti e, a suo parere, neanche Dal Moro fa eccezione.

L'artista non ha più intenzione di essere sua amica perché l'imprenditore si vergogna. A Donnamaria non è mai accaduta una situazione simile. D'altro canto lo speaker radiofonico è convinto che a un sentimento forte non rinuncerebbe mai per vergogna. Ad ogni modo, Ferruzzi non sta partecipando al reality show targato Mediaset per trovare un uomo, quindi dovrebbe proseguire il suo cammino all'interno della casa più spiata d'Italia in modo sereno.

"Io farei passare solo un'ora di vita mia, a tutti, un'ora basterebbe per rendersi conto", ha affermato Elenoire affranta. Dopo queste parole, la gieffina ha deciso di chiudersi nel silenzio. Giaele De Donà ed Edoardo Donnamaria non hanno insistito, rispettando così il dolore dell'amica e compagna d'avventura. Intanto è sopraggiunto Alberto cambiando l'argomento.