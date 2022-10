Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore ci saranno colpi di scena inaspettati. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi dal 31 ottobre al 4 novembre rivelano che Quinto tornerà a Milano e incontrerà Salvatore, Anna e Irene. Purtroppo, però, Amato crederà che Reggiani sia il vero padre della figlia di Imbriani, ignorando che, in realtà, la bambina è figlia di Massimo Riva.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 4/11: Anna confessa a Salvo che Quinto è vivo

Il matrimonio fra Anna e Salvo subirà uno scossone. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che, negli episodi che andranno in onda fino al 4 novembre, Imbriani racconterà al consorte che Quinto è vivo.

Il primo marito della contabile del negozio di moda milanese è stato rinchiuso in un carcere del Sud America per anni. Anna, invece, credeva che Reggiani fosse disperso in mare. La figlia di Caterina, pertanto, aveva inscenato di dovere andare oltreoceano per fare operare sua mamma, quando, invece, era andata a salvare Reggiani dalla prigionia. A quel punto, Amato sarà sconvolto dalla verità raccontata da sua moglie e il figlio di Agnese avrà un occhio di riguardo per Irene. A tal proposito, il barista penserà a cosa potrebbe accadere, ora che Quinto, colui che crede essere il vero padre della bambina, è tornato. Al momento, Salvo ignora che Irene è la figlia di Massimo Riva.

Il Paradiso delle signore, puntate al 4/11: Salvo ignora che Massimo è il vero padre di Irene

Nel frattempo, Salvo e Anna sembreranno riavvicinarsi. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, però, il figlio di Agnese sarà pieno di dubbi e sarà preoccupato per il suo matrimonio. In aggiunta ai suoi timori, Amato sentirà anche le parole di sua suocera Caterina, che lo faranno andare in ansia.

Nel frattempo, Imbriani tenterà di rassicurare suo marito, ma Salvo continuerà a pensare alla piccola Irene che, dopo anni, potrebbe riabbracciare quello che crede essere suo padre. Nei precedenti episodi della fiction di Rai 1, Anna aveva fatto credere al barista che Quinto fosse il papà di Irene, mentre, in realtà, la bambina è la figlia di Massimo Riva, un uomo sposato con cui, anni prima, Imbriani aveva avuto una relazione.

Il Paradiso delle signore, episodi al 4/11: Salvo consente a Quinto di rivedere Irene

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda su Rai 1 fino al 4 novembre, Anna tenterà in tutti i modi di fare funzionare il suo matrimonio con Salvo. A tal proposito, la contabile del negozio di moda penserà di passare del tempo insieme a suo marito, partendo per un viaggio. In particolar modo, Imbriani proporrà al consorte di andare in crociera. A quel punto, Amato crederà che quel viaggio possa fare ritornare l'armonia con sua moglie, mentre Caterina telefonerà a suo genero e lo farà agitare. Al momento, però, non è chiaro quale sarà il contenuto della chiamata che la mamma di Anna farà a Salvo.

Subito dopo, accadrà un colpo di scena inaspettato, perché Quinto arriverà nel locale di Amato. Salvo riterrà opportuno che Reggiani riveda quella che crede essere sua figlia. Pertanto, il primo marito di Anna riabbraccerà la bambina ma, in realtà, Irene non è figlia di Quinto, ma di Massimo Riva. Al momento, Salvo ignora che sua moglie ha avuto Irene fuori dal matrimonio e, addirittura, con un uomo già sposato.