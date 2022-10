Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap italiana, Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Durante il prossimo episodio del 28 ottobre, non possono mancare nuovi ed entusiasmanti colpi di scena in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. In particolare, l'attenzione è posta principalmente su Marcello e Armando. I due stanno indagando su Anna perché si sono resi conto che ha mentito a Salvatore. Per il bene di quest'ultimo, decidono di andare fino in fondo alla questione per capire cosa si nasconda realmente dietro tutte queste bugie.

Maria non sa se lasciare il Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, dopo aver scoperto che Caterina non ha mai lasciato Milano, Armando e Marcello non se la sono sentita di rivelare subito tutto a Salvatore. Prima vogliono vederci chiaro. Tuttavia, siccome il loro amico è comunque evidentemente provato da tutta questa situazione, dato che non è mai riuscito a rintracciare Anna negli Stati Uniti, i due si sentono profondamente in colpa.

Nel frattempo, Maria è attanagliata dai dubbi. Ha ricevuto un'offerta di lavoro troppo interessante per la sua carriera. Potrebbe finalmente dare una svolta alla sua vita, una volta per tutte, andando in Costa Azzurra per lavorare nella fabbrica tessile della famiglia Foppa.

Tuttavia, parlando con il nuovo contabile, Vito Lamantia, riesce a schiarirsi le idee. D'altronde, quest'ultimo farebbe qualsiasi cosa pur di convincerla a restare perché ha un debole per lei.

Anna fa ritorno al Paradiso delle Signore

Intanto, dopo l'aggressione subita da Veronica da un gruppo di donne del posto, Gloria non riesce più a nascondere l'accaduto.

La situazione sta letteralmente sfuggendo di mano e bisogna fare qualcosa affinché non peggiori ulteriormente. Così, racconta tutto ad Ezio, il quale si preoccupa molto per la sua compagna. Pertanto, rivolgendosi a Don Saverio, questi consiglia loro di non vivere sotto lo stesso tetto. Almeno finché le acque non si saranno calmate.

In questo modo potrebbero evitare di attirare altri malpensanti accaniti, rischiando di aggravare la situazione già di per sé delicata.

Infine, i colpi di scena al Paradiso delle Signore non finiscono mai. Finalmente il giorno tanto atteso arriva: Anna Imbriani fa ritorno a Milano. Salvatore l'aspetta, ma non a braccia aperte. Difatti, amareggiato da quanto accaduto, ha bisogno di capire la verità ed esige che la sua amata gli racconti tutto. Pertanto, mette la giovane Imbriani con le spalle al muro, al punto che la giova si sente costretta a vuotare il sacco, rivelando qualcosa di sconvolgente.