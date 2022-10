C'è grande attesa per scoprire come terminerà la nuova fiction di Rai 1 con protagonista Lino Guanciale. Nella serata di lunedì 31 ottobre andranno in onda gli episodi 9 e 10 e ci saranno importanti novità e colpi di scena per chi è scampato al naufragio dell'imbarcazione Arianna. A tal proposito, Luca verrà perdonato da Sylvie, ma verrà minacciato, insieme agli altri superstiti, da un misterioso nemico. A quel punto, Giuliani preferirà portare sua moglie e la sua famiglia in montagna, per essere lontano da eventuali pericoli.

Sopravvissuti, anticipazioni 31/10: Luca viene perdonato da Sylvie

Luca è ritornato a casa dopo mesi di lontananza e dopo essere sopravvissuto al naufragio dell'imbarcazione Arianna. Giuliani era salpato dal porto di Genova e, a causa di avverse condizioni metereologiche, insieme al gruppo con il quale era partito, ha cercato in ogni modo, di resistere alle intemperie e ai problemi con gli altri membri dell'equipaggio. Una volta tornato a casa, sia Luca, sia sua moglie hanno avuto dei segreti. Se da un lato Giuliani non ha rivelato alla consorte di avere avuto una relazione extraconiugale, dall'altro lato, Sylvie non ha raccontato a suo marito, di avere avuto una storia con il suo migliore amico.

Nonostante tutto, nella puntata di Sopravvissuti del 31 ottobre, Luca verrà perdonato da sua moglie. Al momento, non è chiaro se la donna verrà anche a sapere che Giuliani aspetta un figlio dalla sua amante.

Sopravvissuti, episodi 31/10: Luca e i superstiti sono minacciati

Nel frattempo, continueranno a tingersi di giallo le puntate di Sopravvissuti.

Anche negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo il 31 ottobre, ci saranno colpi di scena per i protagonisti della fiction di Rai 1. A tal proposito, coloro che sono scampati al naufragio dell'imbarcazione Arianna saranno in pericolo di vita. In particolar modo, Luca e gli altri superstiti verranno minacciati.

Le anticipazioni riguardo gli episodi 9 e 10, però, non forniscono dettagli in merito all'identità della persona che minaccerà Giuliani e i suoi compagni di viaggio.

Sopravvissuti, puntate 31/10: Luca viene minacciato e porta la sua famiglia in montagna

Luca non passerà bei momenti. Le anticipazioni degli episodi di Sopravvissuti del 31 ottobre rivelano che Giuliani non si sentirà al sicuro in città. Pertanto, il marito di Sylvie deciderà di andare in montagna con la sua famiglia, per non finire nel mirino della persona che sta minacciando lui e gli altri superstiti. Luca non rivelerà la verità a sua moglie e userà una scusa, per giustificare il viaggio. Attualmente, non è chiaro se la signora Giuliani scoprirà la bugia e se si arrabbierà con il consorte, per averle nascosto la cosa. Nel frattempo, Tano sembrerà essere tornato alla normalità e sarà pronto per fare rientro a casa e assumersi le sue responsabilità.