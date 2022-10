Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso dei prossimi episodi che vanno dal 31 ottobre al 4 novembre, non possono mancare nuovi e avvincenti colpi di scena. In particolare, l'attenzione è posta su Anna Imbriani. La donna fa ritorno a Milano e rivela qualcosa di sconvolgente a Salvatore.

Un ritorno inaspettato al Paradiso

Durante i prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, dopo aver sospettato di lei, Salvatore esige la verità da Anna.

La donna, infatti, è andata oltreoceano poiché ha ricevuto una notizia sconvolgente: Quinto, il suo primo marito, non era disperso in mare. L'uomo si trova in carcere e, pertanto, la giovane donna si è subito messa in viaggio per andare in suo aiuto. Ciononostante, Anna e Salvo fanno pace e si riavvicinano nuovamente.

Nel frattempo, ora che il rapporto tra Matilde e Vittorio sta mutando, la vicedirettrice del magazzino gli propone di ampliare la selezione dei prodotti, lanciando una linea di lingerie. Successivamente, in seguito al recente trambusto, Ezio rivela a Gloria di aver lasciato la sua casa temporaneamente per rifugiarsi in una pensione, almeno finché non si saranno calmate le acque.

Al Paradiso la situazione è sempre più tesa.

Dopo essersi sentita messa da parte, Flora umilia Maria. Poco dopo, la giovane stilista Ravasi, va a riferire ad Umberto l'attacco subito da Adelaide. Guarnieri decide di agire per porre fine a questa situazione una volta per tutte.

Una serata a tema al Paradiso delle Signore

Nonostante il riavvicinamento, Salvo è ancora preoccupato per il ritorno improvviso di Quinto nella vita di Anna.

Tra l'altro, Caterina non è di alcun aiuto.

Nel contempo, Matilde e Vittorio uniscono le forze per organizzare una festa a tema Il Gattopardo, con l'intenzione di promuovere la nuova linea di corsetti al Paradiso delle Signore. Per l'occasione verrà proiettato il film de il Gattopardo e, successivamente, si darà il via alle danze.

Tutte le giovani Veneri, quindi, si impegnano prendendo lezioni di valzer. Approfittando della situazione, Conti invita Frigerio a ballare con lui, ma la giovane donna rifiuta.

Poco dopo, Armando scopre delle cose su Vito che non fanno altro che aumentare le sue preoccupazioni. Invece, nel frattempo, Umberto mette in atto un piano che potrebbe rivelarsi infallibile. Per vendicarsi di Adelaide, colpisce Marco. In particolare, mette in dubbio la legittimità dell'articolo scritto dal giovane giornalista riguardante la tragedia del Vajont.

ll grande evento al Paradiso delle Signore

Adelaide, inizialmente, mantiene il segreto sul ricatto del Commendatore, ma poi capisce di aver bisogno del supporto di Matilde e si confida con lei.

Nel contempo, Anna prova in tutti i modi a rassicurare Salvo, senza ottenere risultati. Pertanto, le viene in mente un'idea geniale per poter trascorrere del tempo da soli e ristabilire l'equilibrio nel loro rapporto: partire insieme per una crociera romantica.

Poco dopo, Armando decide di affrontare Vito e gli chiede il motivo per cui ha una foto di Maria nel portafoglio. Il contabile, sentendosi messo alle strette, confessa di essere innamorato di lei e gli racconta com'è nato tutto. Intanto, Matilde trova il coraggio di confidarsi con Vittorio e gli racconta un tassello del suo passato che spiega il motivo del suo recente rifiuto. Purtroppo, però, in seguito al ricatto di Umberto, anche Frigerio ha delle ripercussioni ed è costretta a lasciare il Paradiso delle Signore, senza dare troppe spiegazioni a Conti.

Tuttavia, Vittorio assiste ad una discussione tra Adelaide e il Commendatore si insospettisce. Pertanto, convince Matilde a raccontargli tutta la verità. Successivamente, si reca da Marco per cercare di salvare l'intera situazione e tirarlo fuori dai pasticci. L'articolo del giovane giornalista viene pubblicato al Paradiso Market e Umberto, quindi, deve cambiare la sua strategia e si scontra con il Direttore.

Intanto, Salvatore riceve una telefonata da Caterina e, poco dopo, Quinto irrompe improvvisamente nella Caffetteria. Il giovane Amato, non resiste all'idea di far rincontrare Irene con suo padre, così organizza tutto. Purtroppo, però, quando vede Anna e Quinto insieme, prende una decisione inaspettata.

Infine, il giorno del grande evento è arrivato. Tutti si preparano per ballare. Maria viene raggiunta da Vito. Mentre, finalmente, Matilde e Vittorio si concedono un ballo insieme.