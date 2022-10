Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le trame della fiction daily da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre rivelano che Clara, grazie alla complicità di Alfredo, si sistemerà momentaneamente in magazzino, nel frattempo a Milano arriva Vito Lamantia che si dimostra interessato al ruolo di contabile della boutique. I giornalisti, intanto, faranno diverse domande a Ezio e Gloria sulla loro storia, mentre Vittorio cerca di chiarire la situazione con Matilde. Adelaide, invece, dirà a Marcello che se vorrà diventare qualcuno nel mondo della finanza dovrà lasciare la Caffetteria, nel frattempo Don Saverio scoprirà che la nipote gli ha mentito e deciderà di farla tornare al paese.

Frigerio, infine, farà i complimenti per l'abito disegnato da Maria per la baronessina Foppa, nel frattempo Vittorio e Matilde inizieranno a conoscersi più a fondo.

Ezio chiederà ad Adelaide di aiutarlo a ottenere l'annullamento delle nozze con Gloria

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 7 per le puntate dal 17 al 21 ottobre raccontano che Matilde sarà ancora adirata con Vittorio dopo aver scoperto che l'uomo ha usato la sua frase per lo slogan per la campagna di sensibilizzazione.

Clara dirà a Don Saverio di alloggiare a casa delle ragazze, ma invece la nuova Venere si sistemerà momentaneamente in magazzino grazie all'aiuto di Alfredo.

A Milano, invece, arriverà Vito Lamantia, più che mai deciso a prendersi il ruolo di contabile del magazzino meneghino.

Gloria tornerà a vestire i panni di capocommessa, nel frattempo Ezio chiederà alla contessa Adelaide di dargli una mano per ottenere l'annullamento del matrimonio con Moreau.

Irene, nel mentre, sospetterà che Perico nasconda le sue conquiste in magazzino. Vito, invece, non otterrà inizialmente il posto di contabile ma a seguito di un imprevisto le carte si rimescoleranno in tal senso.

In occasione del libro 'La madre ritrovata', i giornalisti faranno parecchie domande a Ezio e Gloria, credendoli una coppia a tutti gli effetti, così Teresio sarà costretto a non menzionare il suo rapporto sentimentale con Veronica.

Clara sarà la nuova coinquilina della casa delle ragazze

Matilde apprenderà che la baronessina Foppa, una socia del Circolo, è in cerca di un vestito per il debutto in società, così la moglie di Tancredi commissionerà l'abito a Maria.

Gemma, intanto, costringerà Clara a dirle dove alloggia al fine di aiutare la ragazza, mentre Adelaide dirà senza mezzi termini a Marcello che dovrà lasciare la Caffetteria per diventare qualcuno nel settore della finanza.

Il parroco, successivamente, verrà a conoscenza che la nipote gli ha mentito e sceglierà di farla tornare al paese, nel frattempo Stefania chiederà a Marco di fare in modo che i giornalisti non sappiano della relazione tra Ezio e Veronica.

Conti, invece, scriverà una missiva a Frigerio con l'intento di farsi perdonare e la donna ne rimarrà piacevolmente colpita.

Irene, intenerita dalla situazione, concederà a Clara di divenire una nuova coinquilina della casa delle ragazze.

Salvo, poco dopo, temerà che l'amico Barbieri stia per lasciare la Caffetteria e sarà disperato al sol pensiero, mentre Matilde sarà entusiasta dell'abito creato da Maria per Foppa e ciò farà iniziare a preoccupare Flora per la sua posizione.

Sul giornale, infine, sarà comunque riportata la notizia della relazione tra Teresio e Zanatta senior, nel frattempo Matilde e Vittorio inizieranno a conoscersi un po' meglio.