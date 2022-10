Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Durante la settimana da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre ci saranno colpi di scena per la famiglia Colombo. Le anticipazioni dei prossimi episodi della fiction rivelano che la storia d’amore fra Ezio e Veronica sarà di dominio pubblico e, pertanto, il padre di Stefania finirà nei guai, essendo ancora sposato con Gloria.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 21/10: Ezio chiede aiuto ad Adelaide per sposare Veronica

Nonostante sia ancora il marito di Gloria, Ezio continuerà la sua storia d’amore con Veronica.

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, il signor Colombo ha chiesto l’annullamento del matrimonio con la mamma di sua figlia, in modo da potere convolare a nozze con Zanatta. Le anticipazioni degli episodi della fiction di Rai 1, che verranno trasmessi sul piccolo schermo fino al 21 ottobre, rivelano che il papà di Stefania metterà da parte l’orgoglio e chiederà ad Adelaide di intercedere, usando le sue conoscenze, per ottenere l’annullamento delle nozze con Moreau. Al momento, però, non è chiaro se la contessa riuscirà ad aiutare il direttore commerciale.

Il Paradiso delle signore, trame al 21/10: Ezio ha una strategia per annullare le nozze con Gloria

Nel frattempo, il signor Colombo non si perderà d’animo e continuerà a cercare di non risultare più sposato con la capo commessa de Il Paradiso delle signore.

Le anticipazioni degli episodi della fiction, che andranno in onda in televisione dal 17 al 21 ottobre, rivelano che Ezio avrà una strategia, per riuscire nel suo intento. Al momento, non è chiaro cosa escogiterà il fidanzato di Veronica, per raggiungere il suo scopo. Nel frattempo, durante la presentazione del libro di Stefania, i giornalisti faranno domande a Colombo e Gloria, riguardo la loro storia d’amore.

In particolar modo, uno degli addetti stampa sarà incuriosito dalla vicenda. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Marco riuscirà a fissare un’intervista ai suoi suoceri, per il giorno successivo.

Il Paradiso delle signore, puntate al 21/10: la storia di Ezio e Veronica viene a galla

Nel frattempo, Ezio sarà costretto a tenere segreta la relazione con Veronica e, inoltre, cercherà di sfruttare l’intervista, per ribadire, ancora una volta, che il suo matrimonio con Gloria è terminato.

Durante l’incontro con i coniugi Colombo, il giornalista scaverà nel passato dei genitori di Stefania e scoprirà, grazie a Veronica, una verità scomoda. A quel punto, Stefania chiederà a Marco di fare in modo che la relazione di suo padre e della sua fidanzata non venga a galla. Nonostante gli sforzi del nipote di Adelaide, accadrà un colpo di scena, perché un giornale riporterà la notizia della relazione fra Ezio e Veronica.