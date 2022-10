Imma Tataranni 2 si avvia verso il gran finale di stagione. Le anticipazioni sulla fiction con Vanessa Scalera rivelano che, giovedì 13 ottobre 2022 andrà in onda la quarta e ultima puntata di questo secondo ciclo di appuntamenti che va a comporre la seconda serie.

I colpi di scena non mancheranno, dato che il sostituto procuratore dovrà risolvere dei nuovi casi spinosi e in più dovrà fare i conti anche con la difficile situazione sentimentale che la vede protagonista in prima persona con suo marito Pietro.

Si indaga sul caso della baronessa ritrovata senza vita: anticipazioni Imma Tataranni 2 ultima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni sull'ultima puntata di Imma Tataranni 2 trasmessa il prossimo giovedì sera, rivelano che andrà in onda l'episodio dal titolo "La donna che perse la testa".

Al centro dell'attenzione ci sarà il terribile caso legato alla baronessa Giuseppina Antonini De Raho, la quale verrà ritrovata senza vita sul vialetto che conduceva alla sua sfarzosa abitazione.

La donna si trovava in moto e, a destare grande attenzione, sarà il fatto che la baronessa verrà ritrovata mutilata: la sua testa, infatti, era staccata dal corpo nel momento in cui gli uomini della Polizia hanno rinvenuto il cadavere.

Pietro insospettisce sua moglie Imma: anticipazioni Imma Tataranni 2 ultima puntata 13 ottobre

Di conseguenza Imma sarà chiamata a far luce su questo intricato e al tempo stesso macabro caso che la vedrà protagonista in prima persona e che, al tempo stesso, la porterà a fare delle clamorose scoperte anche su quelli che sono gli intrighi di chi vorrebbe costruire un termovalorizzatore a Matera.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni dell'ultima puntata di Imma Tataranni 2 rivelano che la situazione sentimentale del sostituto procuratore non sarà per niente tranquilla.

Con suo marito Pietro le cose non miglioreranno e, come se non bastasse, Imma si insospettirà di fronte all'improvviso mal di schiena dell'uomo, che con questa "scusa" verrà meno a quelli che sono i suoi doveri coniugali.

Tra i due tornerà il sereno oppure si diranno addio definitivamente?

I fan della fiction attendono notizie su Imma Tataranni 3

In attesa di vedere in onda la quarta e ultima puntata di questa seconda stagione, i numerosi fan di Imma Tataranni si chiedono già se ci sarà la terza stagione della fiction con Vanessa Scalera.

Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte della Rai in merito al futuro della serie ma, visti gli ottimi ascolti registrati in queste settimane, con una media che ha superato il 25% di share, non si esclude che possano prendere seriamente in considerazione l'ipotesi di mettere in cantiere un nuovo ciclo di appuntamenti.