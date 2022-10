L'edizione 2022/2023 di Uomini e donne non è cominciata nel migliore dei modi per Gemma: in poche puntate, infatti, la dama è stata rifiutata da ben due cavalieri e all'orizzonte sembra non esserci nulla di concreto per lei. Intervistata a meno di un mese dal debutto in quella che per lei è la 13esima stagione consecutiva nel cast del dating-show, Galgani se l'è presa soprattutto con Tina Cipollari, secondo lei principale responsabile delle sue sfortune amorose.

Le frecciatine alla vamp di Uomini e Donne

In una recente intervista aveva raccontato di aver fatto una promessa a Maria De Filippi, quella di trovare l'amore nell'edizione appena cominciata di Uomini e Donne, ma Gemma sembra essere già incappata in molte difficoltà.

Interpellata dai giornalisti sul motivo per il quale fatica a trovare la persona giusta, Galgani ha puntato il dito contro colei che da anni la prende di mira con battute, frecciatine e attacchi verbali piuttosto importanti.

"Tina fa scappare tutti i miei corteggiatori. Spero che non li influenzi con le sue solite frasi", ha dichiarato la protagonista del Trono Over ad un noto settimanale di Gossip.

Secondo la dama, dunque, Cipollari avrebbe un ruolo determinante nelle sue mille sfortune sentimentali, in quanto condizionerebbe in negativo i signori che vorrebbero conoscerla meglio lontano dai riflettori.

La proposta di pace lontano da Uomini e Donne

Gemma ha anche provato a tendere una mano alla sua storica "antagonista", dicendo che le piacerebbe essere compresa da donna a donna anziché passare la maggior parte del tempo a discutere.

"Mi sarei aspettata di trovare un'alleata, invece lei mi deride perché sono una sognatrice", ha fatto sapere ancora la dama di Uomini e Donne in un'intervista che è stata pubblicata in questi giorni.

Insomma, Galgani ce la sta mettendo tutta per "accasarsi", ma l'opinionista del dating-show le starebbe rendendo le cose parecchio difficili.

Cipollari potrebbe reagire molto male a questa dichiarazioni, anche perché ha sempre respinto l'accusa di essere la responsabile dei fallimenti amorosi della 72enne: secondo la collega di Gianni Sperti, infatti, se la torinese non ha ancora trovato l'amore con la A maiuscola, è solo per colpa sua e del suo carattere troppo esigente e lamentoso.

Anticipazioni sulle ultime registrazioni di Uomini e Donne

Anche se molto meno rispetto al passato, Gemma è ancora protagonista di Uomini e Donne. Se gli anni scorsi a Galgani venivano dedicate intere puntate, nelle ultime due stagioni la situazione è cambiata e Maria De Filippi ha deciso di puntare più su Ida Platano e Riccardo Guarnieri, su un tira e molla che contribuisce parecchio nel record d'ascolti che il programma raggiuge quasi settimanalmente.

Il percorso della 72enne alla ricerca della persona giusta, dunque, in questo periodo è incentrato su Roberto, un signore che la dama sta frequentando da poco ma col quale dice di trovarsi benissimo.

A bloccare un po' lo sbocciare di una relazione, però, è la richiesta del cavaliere di uscire anche con altre donne del parterre, come se il rapporto che sta nascendo con Gemma non gli bastasse ancora e quindi vuole guardarsi intorno.

A differenza del passato, la dama del Trono Over sta accettando questa situazione "affollata" e per ora non demorde ed convinta di poterla spuntare sulle altre.

In questi giorni, però, la protagonista del dating-show deve fare i conti anche con le frecciatine che gli ha lanciato l'ex Giorgio Manetti tramite una rivista di gossip.

"Ti sei giocata il mio amore, rimarrai zitella per sempre", ha provocato il toscano in un'intervista che sta facendo il giro della rete.