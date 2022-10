Nuove dichiarazioni da parte di Giorgio Manetti sulla protagonista di Uomini & Donne Over, Gemma Galgani. L'ultimo numero di Nuovo Tv, infatti, ha raccolto lo sfogo dell'ex cavaliere su Gemma Galgani, criticata da lui per l'ennesima volta per come sono andate a finire le cose tra loro. Il toscano, inoltre, ha teorizzato che la dama possa per sempre da sola se continua a non frequentare le persone giuste.

Aggiornamenti sull'ex coppia di U&D

Anche se non fa più parte del cast di U&D da anni, Giorgio continua a essere interpellato su quello che accade in studio, soprattutto in merito al percorso che sta facendo la sua ex fidanzata Galgani.

Il nuovo numero del settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha in copertina alcune pungenti dichiarazioni che Manetti ha rilasciato su Gemma e sul futuro che la aspetta sotto i riflettori: "Gemma ti sei giocata il mio amore, rimarrai da sola per sempre".

Parole molto forti quelle che l'ex cavaliere ha rivolto alla dama con la quale ha fatto coppia per otto mesi circa molti anni fa, la stessa che continua a punzecchiare a distanza con interviste e contenuti social provocatori.

Ancora delusioni per Gemma a U&D

Giorgio, dunque, continua a considerare Gemma la principale "colpevole" della fine della loro altalenante relazione. Quando entrambi frequentavano gli studi di U&D per cercare l'anima gemella, infatti, fu Galgani a mettere un punto perché certa del fatto che Manetti non ricambiasse pienamente i suoi forti sentimenti.

Secondo quello che ha dichiarato ultimamente Manetti ("ti sei giocata il mio amore"), pare che la dama si sia sbagliata e che lui abbia provato realmente qualcosa per lei nel periodo in cui sono usciti insieme.

C'è anche da dire che la 72enne ha cercato più volte di riavvicinarsi all'ex dicendosi pentita dell'allontanamento che ha voluto nell'ormai celeberrima data del 4 settembre, ma lui non le ha mai dato una seconda possibilità, perché troppo ferito da tutta la situazione che si era venuta a creare davanti alle telecamere.

Un medico per Gemma nella puntata odierna di U&D

Gemma ha risposto poco e in modo generale alle frecciatine che Giorgio continua a lanciare a mezzo stampa. La dama, infatti, preferisce concentrarsi sul percorso in tv e sulla ricerca della persona giusta.

Le anticipazioni della puntata di U&D che andrà in onda il 6 ottobre, ad esempio, fanno sapere che Galgani sarà protagonista per una nuova conoscenza.

Maria De Filippi presenterà alla dama un signore che ha scritto alla redazione appositamente per lei e Tina ne approfitterà per prenderla un po' in giro.

L'opinionista del dating show infatti, vedendo Galgani emozionata, chiederà l'intervento del medico. I telespettatori, quindi, assisteranno a un siparietto che negli anni gli è già stato proposto più volte e sempre con gli stessi personaggi al centro dell'attenzione.

Era da un po' di tempo, però, che Cipollari non prendeva di mira la 72enne con scherzi o critiche: la nuova "vittima" preferita della bionda vamp, infatti, è Pinuccia Della Giovanna, con la quale si scontra ogni settimana.

L'ultima volta che la signora di Vigevano si è messa a piangere per un attacco di Tina, lasciando lo studio ha detto: "Maria, io esco.

Non ce la faccio più".

Per quanto riguarda Gemma, attualmente sta conoscendo un cavaliere di nome Roberto, si trova bene con lui ma non apprezza tanto il fatto che stia uscendo anche con altre dame del parterre.