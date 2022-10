Continuano gli intrecci amorosi nella casa del Gf Vip. L'altra sera un paio di "coppie" sono finite sotto l'occhio 'clinico' dei telespettatori. Su suggerimento di Patrizia Rossetti, vari fan del programma si sono accorti che Cristina avrebbe una "simpatia" per Antonino, col quale si apparta spesso per parlare e isolarsi dal gruppo. George, invece, avrebbe ammesso palesemente di provare qualcosa per Nikita, che però è fidanzata e non ricambierebbe.

Aggiornamenti sugli amori del GF Vip

A poco più di un mese dall'inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip, nella casa si è formata una sola coppia.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno ufficializzato il loro legame scambiandosi baci appassionati davanti alle telecamere alcuni giorni fa. Secondo gli inquilini, però, ci sarebbero altre simpatia non palesate: Patrizia, ad esempio, si è detta convinta che Cristina sarebbe interessata ad Antonino, tant'è che trascorre la maggior parte della giornata con lui e lo difende a spada tratta da critiche e attacchi sia esterni che interni.

Il 19 ottobre Rossetti si è accorta che Spinalbese e Quaranta si erano appartati in una zona del giardino per chiacchierare e ha sottolineato che per farlo non avevano neppure cenato con il gruppo. "Guardala come fa la fighetta lessa con Antonino", ha detto l'annunciatrice tv a Luca Salatino che era uscito fuori con lei a fumare.

L'insinuazione di Patrizia è chiara ed è arrivata ai telespettatori: Cristina avrebbe un occhio di riguardo per l'ex di Belen, per il quale ha anche detto di essere disposta ad abbandonare il gioco nel caso in cui venisse eliminato.

I commenti del pubblico del GF Vip

Altri due concorrenti che nelle ultime ore sono finiti al centro dell'attenzione, sono George e Nikita.

Chi segue il Gf Vip 24 ore su 24 su Mediaset Extra si è accorto che il ragazzo sta cominciando a provare un certo interesse per la coinquilina, e il tutto sarebbe dimostrato da uno scambio di sguardi e da complimenti che le fa alla luce del sole. "Lui pende letteralmente dalle sue labbra", "Purtroppo è una cosa a senso unico, solo da parte di lui che è palesemente infossato per lei", "Si vede da come la guarda, ha proprio smesso di funzionare", questi sono solo alcuni dei commenti apparsi su Twitter in questi giorni a proposito di un presunto e non ancora dichiarato trasporto da parte di Ciupilan per la compagna d'avventura.

Pelizon, però, ha un fidanzato che la aspetta fuori e non sembra intenzionata a mettere in discussione la sua relazione nonostante con il tik toker si trovi molto bene.

Il ritorno di Marco Bellavia al GF Vip

Tutti questi interessamenti, veri o presunti che siano, potrebbero finire al centro dell'attenzione nelle prossime puntate del GF Vip. Per il momento, infatti, gli autori sembrano concentrati sulla coppia che si è già formata (Fiordelisi e Donnamaria, che tra alti e bassi sembrano piuttosto affiatati) e sulle tante tensioni che ci sono nella casa in questo periodo.

Oggi, giovedì 20 ottobre, il gruppo di vipponi sarà scosso dal ritorno tra le mura di Cinecittà di Marco Bellavia, che è pronto a un confronto dopo quello che è accaduto circa tre settimane fa, quando è stato costretto ad abbandonare il reality-show in seguito ai continui attacchi che ha ricevuto da parte di quasi tutti i concorrenti del cast (gli unici che hanno cercato di capire il malessere del mental coach sono stati Antonella, Luca e il piccolo Ciupilan). Stasera ci sarà anche un'eliminazione definitiva dal gioco e a rischiare sono in sei: Antonino, Cristina, Giaele, Attilio, Alberto e George.