Ha colpito tutti la vicenda che vede coinvolto Marco Bellavia, ex conduttore di Bim Bum Bam che lo scorso sabato ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. La puntata andata in onda lunedì 3 ottobre è stata interamente dedicata a lui ed ha portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini e all'eliminazione da parte del pubblico di Giovanni Ciacci. Tantissimi i messaggi di solidarietà e affetto che gli sono arrivati in questi giorni da parte di persone comuni, ma anche da personaggi appartenenti al mondo della televisione e dello spettacolo. Marco intanto ora si sente meglio e nei giorni scorsi è apparso sui social sereno e sorridente insieme a suo figlio, tanto che stando alle ultime indiscrezioni trapelate sulla diretta di questa sera, giovedì 6 ottobre, sarà ospite per un confronto con i vipponi.

Parla il manager di Marco Bellavia: "Stava Bene"

Nelle scorse ore, in un'intervista all'Adnkronos Tony Toscano, manager di Marco Bellavia ha dichiarato: "Prima di entrare Marco stava bene, non era depresso, ha superato tutti i test attitudinali e psicologici per cui non aveva nessun problema". Ha poi anche aggiunto che l'idoneità per partecipare al programma gli era stata data e se ci fosse stata qualcosa che non andava se ne sarebbero accorti. Il manager ha concluso dichiarando che la produzione si è assunta tutte le sue responsabilità e che forse avrebbe dovuto adottare qualche misura di prevenzione. Intanto, il Grande Fratello Vip è finito nelle scorse ore di nuovo nella bufera per via dell'interruzione improvvisa della diretta su Mediaset Extra, La produzione ha poi diffuso un comunicato parlando di momentanei problemi tecnici, ma nei telespettatori i dubbi sono permasti.

Cosa succederà questa sera nel corso della diretta di questa sera? Non resta che aspettare la nuova puntata condotta come sempre da Alfonso Signorini per scoprirlo.

Marco Bellavia pronto stasera a confrontarsi con i suoi ex coinquilini

Federica Panicucci nel corso della diretta di Mattino Cinque ha rivelato: "Vi do un'anticipazione, questa sera, Marco Bellavia romperà il silenzio, questa sera parlerà ad Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip in prima serata su Canale 5, ci saranno rivelazioni clamorose, quindi mi raccomando, tutti sintonizzati".

Intanto, anche Sara Manfuso nella giornata di ieri ha deciso di abbandonare il reality. La donna già nel corso delle scorse puntate aveva manifestato il suo malumore e il suo disappunto in particolare per gli scontri verbali con l'opinionista Sonia Bruganelli. Tra le due donne sono infatti volati spesso tracci.