Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore ci sarà un colpo di scena inaspettato. A tal proposito, le anticipazioni della fiction di Rai 1 rivelano che Giulia Vecchio, che presta il volto alla contabile del negozio lascerà il cast della soap. Nel dettaglio, Anna andrà via da Milano e si traferirà altrove, con Quinto Reggiani, il suo primo marito che credeva morto. Anche la piccola Irene seguirà sua mamma e, al momento, non è chiaro dove cercherà di rifarsi una vita, la famiglia appena riunita. Pertanto, l'attrice pugliese si dedicherà ad altri progetti professionali e, nel 2023 tornerà sul piccolo schermo, per ricoprire il ruolo di Adele Sartor, nella settima edizione di Un passo dal cielo.

Il Paradiso delle signore, Anna va via con Quinto Reggiani: Giulia Vecchio lascia il cast

Giulia Vecchio è stata una delle protagoniste delle prime due edizioni de Il Paradiso delle signore, quando la fiction di Rai 1 andava in onda in prima serata. Dopo anni di assenza, l'attrice era ritornata a ricoprire, ancora una volta, i panni di Anna Imbriani, a partire dalla sesta edizione. Nelle prossime puntate, però, ci sarà un colpo di scena inaspettato, perché Giulia Vecchio lascerà il cast della soap opera, per dedicarsi ad altri progetti lavorativi. Nel dettaglio la contabile del negozio milanese lascerà Milano, insieme a Quinto Reggiani e a sua figlia Irene.

Il Paradiso delle signore, Salvo resta solo perché Anna va via: Giulia vecchio lascia il cast

Nell'episodio de Il Paradiso delle signore, andato in onda nel pomeriggio di venerdì 28 ottobre, Anna Imbriani aveva informato Salvatore, che Quinto Reggiani, il suo primo marito che credeva morto, in realtà era vivo e l'aveva incontrato nei giorni precedenti.

La contabile dell'atelier di moda milanese aveva raccontato una bugia ad Amato, inscenando che la sua partenza improvvisa era dovuta a problemi di salute di sua mamma Caterina. Nelle prossime puntate della fiction di Rai 1, pertanto, Salvatore resterà solo, perché consentirà ad Anna di riprendere in mano la sua vita, permettendole di ricostruire la famiglia che aveva con Quinto Reggiani e la piccola Irene.

Il Paradiso delle signore: il futuro di Giulia vecchio dopo avere ricoperto i panni di Anna

Giulia Vecchio non sarà più Anna Imbriani ne Il Paradiso delle signore, ma affronterà nuove sfide in altre fiction. A tal proposito, prossimamente, l'attrice pugliese tornerà sul piccolo schermo nella settima stagione di Un passo dal cielo, nei panni di Adele Sartor. Al momento, non è ancora chiaro quando verranno trasmesse le puntate della nuova edizione della soap, con protagonista Giusy Buscemi ed è trapelato, grazie ai palinsesti ufficiali Rai, che gli episodi andranno in onda nel 2023.