Cosa succederà nell'ultima puntata di Mina Settembre 2? Il gran finale della fiction con Serena Rossi si avvicina e, uno degli intrighi che sta maggiormente appassionando gli spettatori è quello legato alla mamma di Gelsomina.

Olga, di punto in bianco ha annunciato di voler partire per una crociera in giro per il mondo, che le avrebbe permesso di staccare un po' la spina.

Una partenza alla quale Gelsomina, complice anche la sua tormentata situazione sentimentale, non ha dato tanto peso ma che in realtà potrebbe nascondere una verità ben più amara.

Gelsomina smaschera sua mamma nel finale di Mina Settembre 2

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla penultima puntata di Mina Settembre 2 rivelano che si verificherà un episodio che desterà l'attenzione della protagonista.

L'assistente sociale, interpretata da Serena Rossi, guardando il telegiornale in tv, noterà la presenza di sua mamma Olga assieme a zia Rosa.

Le due donne sono sedute insieme ad un bar in centro a Napoli e sono state riprese a loro insaputa da questo servizio trasmesso poi in tv.

Di conseguenza questo farà scattare un campanello d'allarme in Gelsomina, la quale fino a questo momento ha creduto che la mamma si trovasse in viaggio per la crociera.

La mamma di Gelsomina confesserà la sua malattia nell'ultima puntata di Mina Settembre 2?

A questo punto dovrà far chiarezza e soprattutto cercare la verità su quello che sta succedendo, dato che pure zia Rosa sembra essere complice di Olga.

Il colpo di scena, però, potrebbe arrivare proprio nel corso dell'ultima puntata di questa seconda stagione della fiction che sta registrando un boom di ascolti su Rai 1.

Sì, perché non si esclude che Olga possa aver mentito spudoratamente a sua figlia circa l'esigenza di questo viaggio che l'ha portata ad assentarsi da Napoli per un po' di tempo.

Quindi, la mamma di Gelsomina potrebbe aver lasciato Napoli per ben altri motivi che fino a questo momento non sono mai stati resi noti.

Gelsomina potrebbe perdere sua mamma nell'ultima puntata di Mina Settembre 2

Uno di questi potrebbe essere legato alla scoperta di una malattia che l'avrebbe spinta a lasciare Napoli per farsi curare lontana dai suoi cari e in tal modo non dar dispiacere e preoccupazioni a sua figlia.

A destare sospetti è stata una chiamata avvenuta nel corso della quarta puntata di Mina Settembre 2, tra Olga e zia Rosa.

Al termine della conversazione, il personaggio interpretato da Marisa Laurito scoppiò in lacrime disperata e questo farebbe pensare che dietro l'assenza di Olga ci sia un motivo davvero brutto.

Così, nel finale di questa seconda stagione, Gelsomina potrebbe scoprire che sua mamma è in fin di vita e che le sue condizioni di salute non sono affatto positive.

Si chiuderà in questo modo, così tragico la serie con protagonista Serena Rossi? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.