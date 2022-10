L'appuntamento con Mina Settembre 2 prosegue nella fascia serale di Rai 1 e, a svelare anticipazioni sulle nuove puntate in onda presto in tv, è stata la protagonista Serena Rossi.

In una recente intervista, infatti, ha rivelato ai numerosissimi fan della serie quello che succederà in corso d'opera durante le prossime cinque puntate della seconda stagione che ha debuttato con ascolti strepitosi.

Per Gelsomina non sarà facile riuscire a gestire al meglio le varie situazioni che la vedono protagonista ma, per lei, arriverà il momento di fare anche una scelta importante.

Boom di ascolti per Mina Settembre 2 su Rai 1

Nel dettaglio, l'appuntamento con Mina Settembre 2 ha subito entusiasmato i fan della rete ammiraglia Rai. Più di 5 milioni di fedelissimi hanno seguito la prima puntata di questa nuova stagione che ha registrato uno share medio del 28%.

Numeri decisamente clamorosi per la serie televisiva con Serena Rossi che ha vinto a mani basse la sfida ascolti della domenica sera, battendo il programma competitor Scherzi a parte fermo al 13% di share nella stessa fascia oraria.

E, intanto, in vista delle nuove puntate che andranno in onda tra ottobre e novembre in prima visione assoluta, per Gelsomina arriverà il momento di prendere in mano le redini della sua vita e confrontarsi con delle scelte importanti.

Gelsomina farà una scelta complicata nelle nuove puntate di Mina Settembre 2

Per prima cosa, infatti, la protagonista della serie sarà chiamata a decidersi tra il suo ex marito Claudio e l'affascinante ginecologo Domenico, che ha fatto breccia nel suo cuore durante la passata stagione.

Chi dei due riuscirà ad avere la meglio?

Al momento Serena Rossi ha preferito non svelare ufficialmente quella che sarà la scelta finale di Gelsomina, pur anticipando che anche in questo caso ci sarà un po' di caos.

"Sceglierà, sceglierà. Certo, poi non sarà tutto chiaro chiaro. Mina in questa stagione deve fare i conti con l'amore e con il perdono", ha svelato l'attrice napoletana ormai considerata la nuova "regina" indiscussa delle serie televisive Rai.

Per la protagonista, quindi, non sarà affatto un periodo facile e proprio per questo motivo, si renderà conto che è giunto il momento di chiudere aiuto.

'Non sta molto bene', svela Serena Rossi parlando della protagonista di Mina Settembre 2

"Non sta molto bene: ha messo tutto in pausa. Così decide di farsi aiutare da una psicologa", ha dichiarato la protagonista femminile della fiction.

"Capisce che per trovare la strada e il coraggio per affrontare alcune situazioni lasciate in sospeso, deve chiedere una mano", ha rivelato ancora Serena Rossi andando ad anticipare ciò che gli spettatori vedranno nel corso delle nuove puntate di Mina Settembre 2.