Continua il successo della serie televisiva Mina Settembre che, settimana dopo settimana, sta raccogliendo sempre più consenso tra il pubblico di Rai 1. Uno dei più grandi misteri di questa seconda stagione, riguarda sicuramente il destino di Olga. E' risultato infatti evidente, sin dai primi momenti, che la donna abbia mentito, in merito alla crociera, tuttavia al momento non sono state ancora chiarite le motivazioni che l'hanno portata a farlo.

Le anticipazioni degli episodi 9 e 10 in onda domenica 30 ottobre confermano che la madre di Mina abbia raccontato delle bugie e a scoprirlo sarà proprio sua figlia guardando un servizio al telegiornale.

Mina Settembre: le bugie di Olga e le teorie su una sua malattia terminale

La partenza di Olga (Marina Confalone) per una crociera, inizialmente presentata in modo molto ironico, ha assunto toni sempre più inquietanti. Puntata dopo puntata, è risultato sempre più palese che la donna stesse mentendo. Sono state elaborate molte teorie in merito al suo comportamento ma le più gettonate restano una relazione d'amore clandestina con il maresciallo Gagliardi (Massimo Wertmüller) e una grave malattia. Purtroppo la prima pare abbia perso sempre più credibilità dal momento che l'uomo è parso realmente preoccupato, ma c'è un altro dato che ha messo ansia ai fan e riguarda il pianto di Rosa (Marisa Laurito), dopo la telefonata con la sorella.

Secondo questa teoria, Olga si sarebbe allontanata per affrontare da sola una malattia terminale in modo da evitare di dare un dispiacere a sua figlia. Se questo venisse confermato tutto tornerebbe, ma ovviamente gli sceneggiatori potrebbero avere voluto deliberatamente depistare gli spettatori. In ogni caso, le anticipazioni confermano che Mina (Serena Rossi) scoprirà le bugie di sua madre, quindi a breve il mistero verrà svelato, anche se risulta probabile che occorrerà attendere gli ultimi due episodi in onda domenica 6 novembre.

Il segreto di Gianluca

Gelsomina arriverà a Procida per indagare su un caso molto delicato. A chiamarla sarà Gianluca che, a quanto pare si è infatuato della figlia di Juliette, proprietaria del b&b.

Il ragazzo sarà preoccupato a causa del ritorno del marito di Juliette, un ex tossicodipendente, che potrebbe distruggere il loro idillio sull'isola.

Mina, durante le sue indagini, finirà per in imbattersi in un segreto di Gianluca.

Mina Settembre, spoiler 30 ottobre: Olga ha mentito

Mina cercherà di aiutare Viola una ragazzina difficile che vorrebbe incontrare la sua vera madre.

Irene (Christiane Filangieri) si renderà conto di sentirsi attratta dal suo collega Luigi Abbamondi (Yari Gugliucci), tuttavia cercherà di tenere l'uomo a debita distanza per evitare di essere coinvolta sentimentalmente.

Titti (Valentina D'Agostino) e Giordano (Michele Rosiello) litigheranno dopo che quest'ultimo ha scoperto che Max (Primo Reggiani) sa della gravidanza.

Mina, mentre guarderà il telegiornale in tv, scorgerà sullo secondo sua madre e Olga. L'assistente sociale non riuscirà a capire dove sono le due ma le sarà chiaro che sua madre ha mentito.