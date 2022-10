Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante l’episodio di lunedì 7 novembre ci saranno importanti novità in merito al sequestro di Marina Giordano. A tal proposito, Roberto sarà sempre più convinto che Marina sia finita nelle mani di Fabrizio Rosato. Nel frattempo, Diego proporrà a Lia di uscire, mentre Rossella dovrà fare i conti con la gelosia di Riccardo e il divorzio dei suoi genitori.

Un posto al sole, anticipazioni 7/11: Roberto pensa che Fabrizio abbia rapito Marina

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Roberto ha iniziato a nutrire dei dubbi riguardo la scomparsa volontaria di Marina.

A tal proposito, Ferri ha sospettato che qualcosa non tornasse nell’improvvisa sparizione della donna, osservando le rose appassite nel giardino della sua compagna. Oltre al fatto di aver lasciato senza cure i fiori di suo padre, l’imprenditrice avrebbe scritto a Roberto una lettera, usando una calligrafia non del tutto simile alla sua. A quel punto, il papà di Filippo ha iniziato a unire i pezzi del puzzle, temendo per le sorti dell’imprenditrice. Nell’episodio che andrà in onda il 7 novembre, Ferri capirà che, dietro l’allontanamento di Marina, ci possa essere Fabrizio Rosato.

Un posto al sole, puntata 7/11: Diego dà un appuntamento a Lia

Nel frattempo, durante la puntata di Un posto al sole del 7 novembre, verranno trattate le vicende sentimentali di Diego.

Nei recenti episodi della soap partenopea, il cameriere di Caffè Vulcano ha preso una sbandata per la domestica di Roberto. Le anticipazioni rivelano che il giovane Giordano, grazie all’aiuto di Raffaele e delle statuine dei pastori del presepe, riuscirà ad evolvere il rapporto con la vicina di casa. A tal proposito, Diego chiederà a Lia di uscire insieme.

Al momento, non è ancora chiaro dove il barista penserà di portare la governante di Ferri, ma si potrebbe ipotizzare che il figlio del portiere scelga come mèta San Gregorio Armeno, rinomata strada di Napoli, dove ci sono botteghe artigiane di presepi.

Un posto al sole, episodio 7/11: Rossella si scontra con la gelosia di Riccardo

Rossella, invece, non passerà bei momenti. Nella puntata di Un posto al sole del 7 novembre, la dottoressa Graziani ascolterà le confidenze di sua mamma. A tal proposito, Silvia rivelerà a sua figlia, che il divorzio con Michele è imminente. In aggiunta alla dolorosa notizia riguardante i suoi genitori, Rossella si dovrà scontrare, per l’ennesima volta, con la gelosia di Riccardo. Attualmente, non è chiaro se, anche in questa occasione, a scatenare la rabbia nel dottor Crovi sarà Nunzio. Nei recenti episodi della soap partenopea, la figlia di Michele si è avvicinata a Cammarota, aiutando il suo amico a gestire le problematiche di dipendenza di Chiara. Inoltre, al momento, non sono trapelati ulteriori dettagli su cosa farà Graziani e se si stancherà della possessività del suo fidanzato, decidendo di allontanarsi da lui.