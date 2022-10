Le puntate di Mina Settembre stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Durante la serata di domenica 30 ottobre andranno in onda gli episodi 9 e 10 e le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Gelsomina scoprirà le menzogne di Olga, grazie a un servizio del telegiornale. Nel frattempo, Gianluca avrà un segreto e la sua sorellastra verrà a sapere di cosa si tratta. Inoltre, durante il quinto appuntamento della seconda stagione della fiction, Irene inizierà a provare qualcosa per Luigi, mentre Titti sarà in crisi con Giordano, a causa di Max.

Mina Settembre, anticipazioni 30/10: Gelsomina scopre le menzogne di Olga

C'è grande mistero attorno al segreto che nasconde Olga. La mamma di Mina Settembre, nelle recenti puntate, aveva annunciato ai suoi familiari di volere trascorrere qualche mese in giro per il mondo, facendo una crociera. Purtroppo, però, alcuni indizi avevano fatto sospettare Gelsomina e i suoi cari, che l'anziana signora avesse mentito. In particolar modo, nell'ultima puntata della fiction di Rai 1, andata in onda domenica 23 ottobre, Rosa aveva scoperto dalla precedente badante di casa Settembre, qualche informazione in più, in merito a sua sorella. Nell'episodio che andrà in onda il 31 ottobre ci sarà un colpo di scena inaspettato, perché Mina scoprirà le menzogne che sua mamma le ha raccontato.

Nel dettaglio, Settembre guarderà un servizio del telegiornale e si accorgerà che, sullo sfondo, ci sono Olga e Rosa, sedute insieme al bar. Pertanto, l'assistente sociale verrà a sapere che sua madre non è in vacanza, ma è a Napoli.

Mina Settembre, episodi 30/10: Gelsomina scopre un segreto su Gianluca

Nel frattempo, nella puntata di Mina Settembre del 30 ottobre, Gelsomina tornerà a Procida, per aiutare il suo fratellastro.

Le anticipazioni della fiction rivelano che l'assistente sociale dovrà aiutare Gianluca, che si è preso una cotta per la figlia di Juliette. Il figlio di Irene telefonerà alla sua sorellastra, perché il marito della proprietaria del bed and breakfast, ex tossicodipendente, tornerà sull'isola e turberà gli animi della famiglia.

A quel punto, Mina investigherà su ciò che accadrà alla pensione e ci sarà un colpo di scena. A tal proposito, Gelsomina scoprirà un segreto che riguarda Gianluca. Al momento, però, non è chiaro cosa nasconda il fratellastro di Settembre.

Mina Settembre, puntate 30/10: Irene prova qualcosa per Luigi, Titti in crisi con Giordano

Nel frattempo, nelle puntate di Mina Settembre del 30 ottobre verranno trattate anche le vicende sentimentali delle amiche di Gelsomina. Irene inizierà a provare, inaspettatamente, qualcosa per Luigi e non si sentirà a suo agio con i sentimenti per il suo collega. Pertanto, Pironti cercherà di resistere a ciò che sente per Abbamondi e tenterà di non essere troppo coinvolta.

Titti, invece, sarà in crisi con Giordano, per colpa di Max. Il barista, infatti, verrà a sapere che l'ex fidanzato della sua compagna ha scoperto di potere essere il padre del bambino che porta in grembo.