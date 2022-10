La storia d'amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sembra essere finita. Nei giorni scorsi è circolato sui social network un video che mostra il vincitore del Grande Fratello Vip 5 in una discoteca intento a baciare un ragazzo la cui identità rimane avvolta dal mistero, ma che certamente non è Stanzani.

Nessuno dei due ha per ora commentato pubblicamente questo fatto, ma dopo queste novità Tommaso Zorzi è stato accusato in questi giorni sui social di non stare affatto soffrendo per la presunta fresca separazione. Un utente in particolare gli ha fatto notare come continui a ballare e cantare come niente fosse successo.

Piccata è arrivata nelle scorse ore la replica dell'influencer milanese classe 1995: "Basta giudicare le emozioni altrui. Hai rotto".

Un utente social attacca Tommaso Zorzi: 'Si vede come stai soffrendo', lui replica

Un utente sui social ha accusato Tommaso Zorzi di mostrarsi troppo spensierato e leggero nelle storie Instagram pubblicate in questi giorni. Questo il commento incriminato: “Beh, complimenti. Si vede come stai male e stai soffrendo. Buffone!”.

Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha prontamente replicato a questa accusa, dichiarando: "Basta giudicare le emozioni degli altri perché tu non sei gli altri, tu sei tu. E come fai a sapere come sto io? Non lo puoi sapere. Puoi solo tirare ad indovinare e sicuramente sbagli.

Hai rotto i ‘tre quarti'.

Come Tommaso Stanzani aveva risposto alle voci di crisi con Zorzi su Instagram

I rumor sulla crisi fra i due Tommaso circolavano già da diversi giorni. In particolare il 17 ottobre in una storia pubblicata su Instagram Tommaso Stanzani si era limitato a dichiarare: "È un periodo che mi girano tanto".

Il ballerino, ex allievo di Amici, non aveva di fatto né smentito e né confermato la crisi sentimentale, ma aveva preferito parlare dei propri futuri progetti lavorativi.

Lo stesso Tommaso Zorzi - rispondendo a un Tweet di un utente - aveva fatto intendere che non ci fosse alcuna crisi nell'aria. A confermare che la notizia della separazione non fosse vera era poi arrivato anche il like messo proprio dal suo ormai ex fidanzato Tommaso Stanzani.

Occorre comunque precisare che, malgrado, da qualche giorno stia circolando un video in cui si vede Zorzi che bacia uno sconosciuto in discoteca, al momento non è arrivata alcuna dichiarazione da parte di nessuno dei due Tommaso relativamente alla presunta fine della loro storia d'amore