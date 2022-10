Nella serata di domenica 23 ottobre andranno in onda due nuovi episodi della seconda stagione di Mina Settembre. Durante la serata, verranno trasmessi gli episodi 7 e 8 e saranno raccontate le vicende che ruotano attorno all'assistente sociale napoletana e ai suoi cari. In particolar modo, si verrà a sapere dove è stata Olga e le motivazioni che l'hanno portata a dire una bugia ai familiari, riguardo la sua assenza. Nel frattempo, Gelsomina mentirà a Giulia in modo meschino e partirà per la Puglia con Mimmo. Max, invece, scoprirà che Titti è incinta e potrebbe essere lui il padre del bambino.

Mina Settembre, anticipazioni 23/10: si scopre che Olga non è andata in crociera

Il mistero attorno alla partenza di Olga sta incuriosendo i telespettatori di Rai 1. Nelle recenti puntate di Mina Settembre, la mamma di Gelsomina aveva informato i suoi cari di volere partire per una crociera. L'anziana signora aveva fatto i bagagli, facendo credere al generale, a sua figlia e sua sorella, di volere trascorrere del tempo in nave, in giro per il mondo. Durante le telefonate a casa, la madre dell'assistente sociale era stata sfuggente e non aveva mai mostrato nulla della sua cabina e del suo viaggio. Negli scorsi episodi della fiction, Olga si era affacciata su un balcone di Napoli e, pertanto, la donna non si era mai mossa dal capoluogo campano.

Le anticipazioni di domenica 23 ottobre rivelano che si scoprirà che Olga ha mentito e si verrà a sapere che non si è allontanata molto da casa, perché è rimasta in città. Al momento, però, non è ancora chiaro come mai la signora Settembre abbia deciso di dire una menzogna ai familiari e se, dietro al suo allontanamento, possano esserci motivi di salute.

Mina Settembre, puntate 23/10: Gelsomina mente a Giulia in modo meschino

Nelle recenti puntate di Mina Settembre, l'assistente sociale aveva deciso di voltare pagina con Mimmo, dopo avere lasciato Claudio. Purtroppo, però, poco prima di confessare al ginecologo la sua scelta, Gelsomina si era accorta che Gambardella aveva una relazione con la sua psicologa.

Le anticipazioni delle puntate della fiction di Rai 1, che andranno in onda il 23 ottobre, rivelano che Mina mentirà a Giulia in modo meschino. Al momento, però, non sono trapelate informazioni riguardo la bugia che Settembre dirà alla sua terapeuta. Inoltre, l'assistente sociale partirà per la Puglia con Domenico e, durante il viaggio, la coppia si riavvicinerà. Mimmo sarà all'oscuro della menzogna che la sua collega ha detto a Giulia e, se dovesse venire a galla la verità, il ginecologo potrebbe allontanarsi da Mina.

Mina Settembre, episodi 23/10: Max scopre che Titti è incinta

Nel frattempo, durante gli episodi di Mina Settembre del 23 ottobre, Max rivedrà Titti e, in quell'occasione, scoprirà che la sua ex fidanzata è incinta.

A quel punto, il ragazzo sospetterà di essere il padre del bambino che porta in grembo. Inoltre, durante la serata, Gelsomina dovrà occuparsi delle vicende delle persone che si rivolgeranno al consultorio dove lavora. A tal proposito, l'assistente sociale sarà alle prese con Angioletta, una ragazza che soffre di disforia di genere, disturbo che le ha reso la vita impossibile.