Le puntate di Mina Settembre stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nella serata di domenica 23 ottobre andranno in onda sul piccolo schermo gli episodi 7 e 8 della fiction di successo, con protagonista Serena Rossi . Le anticipazioni delle puntate persone che saranno trasmesse che ci saranno colpi di scena per l'assistente sociale e le persone attorno a lei. A tal proposito, Gelsomina mentirà in modo vigliacco a Giulia e si riavvicinerà a Domenico. Nel frattempo, Titti e Max si incontreranno casualmente e, in tale occasione, il ragazzo verrà a sapere di poter essere il padre del bambino della sua ex fidanzata.

Mina Settembre, anticipazioni 23 ottobre: ​​Gelsomina mente a Giulia in modo vigliacco

La puntata di Mina Settembre , andata in onda sul piccolo schermo nella serata di domenica 16 ottobre, era terminata con un colpo di scena inaspettato. In quell'occasione, Gelsomina, mentre era in taxi, aveva chiesto all'autista di seguire lo scooter di Domenico e aveva scoperto che il suo ex fidanzato un appuntamento con Giulia, la sua psicologa. L'assistente sociale era rimasto turbata, vedendo Mimmo baciare la sua terapeuta, proprio quando aveva forse deciso, in cuor suo, di ritornare fra le braccia del ginecologo. Nell'episodio che verrà trasmesso in televisione il 23 ottobre, Gelsomina mentirà in modo vigliacco a Giulia.

Al momento, però, le anticipazioni trapelate in rete non rivelano cosa confesserà Mina alla psicologa e se le racconterà menzogne ​​riguardo i suoi sentimenti per Mimmo.

Mina Settembre, puntate 23 ottobre: ​​Gelsomina e Domenico si riavvicinano

Nel frattempo, ci sarà un colpo di scena anche nella vita sentimentale di Gelsomina .

Nonostante Mina Settembre sappia che Domenico sia legato a Giulia, l'assistente sociale si riavvicinerà al ginecologo. Le anticipazioni delle puntate della fiction di Rai 1 del 23 ottobre rivelano che i due colleghi del consultorio stanno risolvendo insieme un caso e partiranno per un viaggio. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più in merito alla vicenda.

Il tuttofare del consultorio napoletano si romperà un braccio e dovrà essere sottoposto a un intervento, ma l'uomo non sarà in possesso dei documenti e la sua identità sarà un mistero. Pertanto, Gelsomina e Domenico andranno a Taranto per cercare di scoprire qualcosa in più sulle generalità dell'uomo.

Mina Settembre, episodi 23 ottobre: ​​Domenico non sa che Gelsomina ha mentito a Giulia

Al momento, non è chiaro come andrà il viaggio in Puglia di Mina e Mimmo, poiché Domenico non sarà a conoscenza che Gelsomina ha mentito in modo vigliacco a Giulia. Pertanto, se scoprirà la verità, il ginecologo potrebbe non essere più attratto dalla sua collega. Nell'episodio andato in onda nella serata del 16 ottobre, Titti ha rischiato di investire il suo ex fidanzato e nelle puntate che arriveranno sul piccolo schermo il 23 ottobre, l'amica di Settembre incontrerà Massimo. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 rivelano che, in tale occasione, il ragazzo scoprirà di potere essere il padre del bambino che porta in grembo la sua ex compagna.