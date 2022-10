Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, la soap italiana che è giunta alla sua settima stagione riscontrando un grande successo. Le puntate vanno in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 e in quella del 21 ottobre riserveranno nuovi ed entusiasmanti colpi di scena. In particolare, i riflettori sono puntati su Ezio Colombo. Da quando il giornalista lo ha intervistato, è molto preoccupato perché la sua relazione extraconiugale con Veronica Zanatta potrebbe uscire fuori, scatenando un putiferio e rompendo gli equilibri all'interno della loro famiglia.

Clara resta al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo episodio de il Paradiso delle Signore, dopo aver rischiato di essere rispedita al paese, Clara riceve una proposta improvvisa da Irene. Nonostante quest'ultima abbia sempre cercato di metterle il bastone fra le ruote, facendola addirittura licenziare come Venere, adesso è disposta a compiere un gesto piacevolmente inaspettato per impedire che la giovane vada via. Difatti, le offre la possibilità di alloggiare alla Casa delle Ragazze. In questo modo, Don Saverio fa un passo indietro, permettendole di restare ancora a Milano.

Tuttavia, siccome Clara ultimamente ha trascorso molto tempo con Alfredo, poiché l'ha aiutata a trovare riparo nel magazzino senza farla scoprire, tra loro si è instaurata una bella amicizia.

Pertanto, il magazziniere le chiede una mano per conquistare la bella Irene.

Scandalo al Paradiso delle Signore

Nel frattempo, Salvatore si ritrova a lavorare da solo in Caffetteria ed è decisamente disperato. Inizia a sospettare che Marcello non voglia più fare ritorno e, così facendo, lo metterebbe in guai seri per coprire tutti i turni di lavoro.

D'altronde, ultimamente il giovane barista ha altri piani per la testa e non ha il tempo per aiutare il suo collega.

Successivamente, i vari tentativi di Marco di dissuadere il suo collega giornalista si rivelano tutti inutili. Infatti, la notizia della relazione tra Ezio e Veronica viene resa pubblica e finisce addirittura sulle reti televisive.

La situazione, quindi, si fa critica soprattutto perché viene lanciato uno scandalo che mina gli equilibri della famiglia Colombo-Zanatta. Tutti, quindi, sono profondamente preoccupati di ciò che comporta la divulgazione di una tale notizia bomba.

Infine, dopo essere riuscito a farsi finalmente perdonare dalla vicedirettrice del Paradiso, Matilde Frigerio, con una lettera commovente, Vittorio Conti decide di invitarla a cena. In questo modo i due hanno l'opportunità di conoscersi più affondo, sotterrando i vecchi rancori e avvicinandosi sempre di più.