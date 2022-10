Un colpo di scena dietro l'altro caratterizzerà le puntate della seconda stagione della soap Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Fekeli avrà un infarto dopo aver parlato con la matrona Hunkar, mentre la mamma di Uzum morirà, e affiderà la sua bambina all'amore di Saniye e Gaffur

Hunkar rivela a Fekeli che Adnan è figlio di Yilmaz

Dopo aver parlato con Behice, che le farà capire chiaramente di essere a conoscenza di un segreto della famiglia Yaman, la matrona Hunkar si recherà da Fekeli e gli rivelerà che Adnan non è figlio di Demir.

La donna ammetterà le proprie colpe e svelerà il piccolo Adnan in realtà è figlio di Yilmaz, e che è stata lei a non volere che questa verità venisse fuori. Fekeli non vorrà credere alle parole di Hunkar, ma non appena si renderà conto che la donna sta dicendo la verità, la caccerà via da casa sua, deluso per l'ennesima volta dalla donna che ha sempre amato. A quel punto si alzerà dalla poltrona, ma non farà in tempo a fare due passi che avrà un malore e si accascerà a terra privo di sensi.

Fekeli ha un infarto, Behice lo soccorre tempestivamente

Mentre il padrino di Yilmaz giacerà a terra senza sensi, dalla porta di casa entrerà Behice, che non appena vedrà l'imprenditore steso sul pavimento, chiamerà subito l'ospedale per richiedere l'intervento di un ambulanza.

Sabahattin, però, mentre invierà i soccorsi a casa dell'uomo d'affari, chiederà a Behice di fornirgli un primo soccorso con massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca, in modo tale da prendere tempo. La zia di Mujgan non se lo farà ripetere due volte e soccorrerà immediatamente l'uomo per cui nutre da sempre un forte interesse.

Grazie al suo intervento, infatti, Fekeli arriverà in ospedale in condizioni non preoccupanti, anche se i medici diranno alla famiglia che l'uomo deve aver ricevuto una brutta notizia che gli avrebbe causato un infarto. Sarà la domestica Nazire, accorsa al suo capezzale, a svelare che prima di sentirsi male l'imprenditore aveva ricevuto la visita inaspettata di Hunkar Yaman.

Zelis, la mamma di Uzum, muore e affida la figlia a Saniye

Intanto la mamma della piccola Uzum starà sempre più male e i medici non saranno più ottimisti circa una sua ripresa. D'altronde la donna è affetta da un male incurabile e niente potrebbe far migliorare le sue condizioni. A tal proposito, poco prima di esalare l'ultimo respiro, Zelis chiederà a Saniye di prendersi cura della sua bambina e di non lasciarla mai da sola. Una richiesta che la caposquadra accoglierà con le lacrime agli occhi, ma felice di potersi prendere cura della piccola Uzum.

Sarà così che la bracciante si spegnerà davanti agli occhi della moglie di Gaffur e la piccola Uzum troverà una nuova famiglia nella tenuta Yaman.