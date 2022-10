Prosegue l'appuntamento settimanale con Mina Settembre, fiction di Rai 1. Domenica 30 ottobre verrà trasmessa la quinta e penultima puntata di questa seconda stagione. Le anticipazioni svelano interessanti colpi di scena, con varie novità in vista per Mina e anche per le sue amiche.

Mina Settembre, anticipazioni del 30 ottobre: riappare Olga

Questa seconda stagione della fiction con protagonista Serena Rossi ha avuto anche un alone di mistero. Il filone "mistery" è stato rappresentato dalla strana scomparsa di Olga, la madre di Mina.

La donna ha detto a sua figlia di voler partire per una lunga crociera in giro per il mondo.

Non ci sarebbe nulla di male o strano, se non fosse che Olga nasconde qualcosa.

Infatti al telespettatore è stato mostrato che la donna non è mai salita sulla nave, ma che si trova in un appartamento a Napoli. Dunque ha mentito a sua figlia, anche se è ancora ignoto il perché. Tuttavia, stando alle anticipazioni della quinta puntata che andrà in onda il 30 ottobre, Olga riapparirà. Ad incontrarla per prima sarà sua sorella Rosa, la quale sembra aver scoperto qualcosa di importante su di lei.

Spoiler del 30/10: problemi per Titti e Giordano

La quinta puntata di Mina Settembre darà spazio anche alle vicende delle amiche della protagonista. Titti, difatti, dovrà affrontare l'invadenza del suo ex, il quale ha capito di poter essere lui il padre del bambino che la donna aspetta.

Tale notizia non tarderà ad arrivare alle orecchie di Giordano. Quest'ultimo, ovviamente, ci resterà male: tutto ciò potrebbe avere delle conseguenze negative sul suo rapporto con Titti.

Irene, al contempo, si troverà a vivere una situazione inaspettata. L'avvocato Poronti, infatti, comprenderà che il suo collega Luigi Abbamonti non le è per niente indifferente.

Tuttavia sembra aver paura di lasciarsi andare in questa nuova avventura: la donna deciderà di reprimere i propri veri sentimenti, cercando di non rimanere coinvolta in questa storia.

Quinta puntata di Mina Settembre: la protagonista scopre che la zia le ha mentito

Il mistero di Olga sarà l'argomento portante della penultima puntata di Mina Settembre.

In particolare Olga incontrerà sua sorella Rosa: le due si fermeranno in un bar per parlare. Tuttavia ignoreranno di essere riprese dalle telecamere di un telegiornale. In seguito Mina vedrà per puro caso il notiziario, apprendendo così che la madre si trova a Napoli e che le due donne le hanno mentito, anche se per il momento ignora il motivo per il quale lo abbiano fatto.