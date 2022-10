Gli episodi conclusivi di Una vita riserveranno gli ultimi colpi di scena agli appassionati. Casilda diventerà ricca grazie ad una vincita alla lotteria. Successivamente deciderà di investire la somma incassata in una società che Liberto e Rosina staranno per avviare insieme a Susana e Armando. Questi ultimi torneranno ad Acacias proprio nel finale di stagione della soap.

Il ritorno di Susana e Armando: i due vogliono mettersi in affari con Rosina e Liberto

Nelle puntate finali di Una Vita, i telespettattori avranno modo di rivedere alcuni storici personaggi.

Ad esempio, faranno il loro ritorno nel quartiere Susana e Armando. I due avevano lasciato tempo addietro la Spagna per trasferirsi in America. Negli Stati Uniti hanno fatto fortuna investendo nel petrolio.

Rientrati ad Acacias, proporranno un affare vantaggioso a Liberto e Rosina. Si tratterà di investire in una società che esporta aceto all'estero.

Liberto comincerà a valutare la portata dell'investimento per capire se lui e Rosina hanno il capitale necessario per entrare nell'affare.

Casilda continua a lavorare per Rosina nonostante sia ricca: spoiler Una vita

Nell'episodio conclusivo di Una Vita, Rosina sarà certa che Casilda, dopo aver vinto alla lotteria, la abbandonerà per rifarsi una vita lontana da lei.

Un'eventualità, questa, che le procurerà dispiacere.

Invece Casilda, nonostante sia diventata ricca, non vorrà rinunciare al suo lavoro di domestica in casa Rubio per non lasciare Rosina.

Liberto e Rosina sembreranno sul punto di rinunciare all'affare proposto da Susana e Armando perché non avranno il denaro necessario per entrare in società con loro.

Casilda diventa socia di Liberto e Rosina nel finale di Una Vita

Sarà proprio Casilda ad andare in soccorso dei suoi signori. La domestica, infatti, investirà il denaro mancante per far partire la società. A questo punto, la domestica diventerà socia di Liberto, Rosina, Armando e Susana. In questo modo, il legame tra Casilda e Rosina si rafforzerà ancora di più.

Questa non sarà l'unica buona notizia per la moglie di Liberto durante le ultime puntate di Una Vita. Nell'episodio conclusivo, infatti, si assisterà al ritorno ad Acacias di Leonor. La figlia di Rubio sarà accompagnata dal marito Inigo e dalle loro tre gemelle.

Rosina così potrà avere accanto a sé tutta la famiglia, Casilda compresa, che ormai considera come una figlia. Ricordiamo che l'ultima puntata di Una Vita è in programma su Canale 5 per sabato 12 novembre.