Tante le novità per la programmazione Rai 2023. Arriva l'attesissimo Mare Fuori 3, che in questa stagione tratterà temi nuovi, legati anche all'amore oltre che al dramma dei ragazzi che devono scontare la propria pena in carcere, con la sola gioia di poter intravedere il mare e la vita stessa fuori dalle piccole frate delle loro celle.

Lino Guanciale dopo Sopravvissuti, che terminerà a novembre, ritorna a essere protagonista sulla Rai con due Serie TV: Il Commissario Ricciardi e La Porta Rossa.

Quando torna Mare Fuori 3: anticipazioni nuova stagione e programmazione Rai

L'attesa è finita e i fan di Mare Fuori possono iniziare a fare il conto alla rovescia. La seguitissima serie tv Rai torna con la terza stagione nel 2023. Le prime due, per chi se le fosse perse, sono disponibili sia su RaiPlay che su Netflix.

Ma cosa succederà nella nuova stagione di Mare Fuori? La grande novità è che verranno trattati argomenti paralleli a quelli inerenti la vita del carcere dei giovani ragazzi con le loro vite in bilico. Si parlerà di amore e anche di relazioni omosessuali.

Secondo le prime anticipazioni, pare che non ci sarà Totò, mentre Filippo sarà presente solo nella prima puntata, ancora non si sa come e perché lascerà il carcere.

Protagonista assoluto delle nuove puntate sarà il giovanissimo Edoardo Conte.

Le puntate previste sono in tutto 12 e, secondo alcune indiscrezioni non ancora confermate ufficialmente, la prima puntata di Mare Fuori 3 dovrebbe andare in onda il 24 febbraio 2023 su Rai 2.

Le novità Rai 2023: torna Il Commissario Ricciardi

Luigi Alfredo Ricciardi, commissario della Mobile, torna con nuovi casi da risolvere e la sua complicata vita sentimentale nei primi mesi del 2023.

A interpretarlo è Lino Guanciale, che in questa nuova stagione Rai sarà anche protagonista di un'altra amata fiction.

Ricciardi ha rinunciato all'amore di Enrica, la timida dirimpettaia che ha messo in dubbio i suoi sentimenti accettando la corte di un altro uomo. Nelle nuove puntate Luigi conoscerà l'affascinante contessa Bianca Palmieri di Roccaspina e questa volta sarà chiamato a fare una scelta definitiva in amore.

Arriva la terza stagione de La Porta Rossa con Lino Guanciale

La serie ideata da Carlo Lucarelli torna con la terza stagione su Rai 2. Nel finale della seconda Federico e Vanessa se ne sono andati da tre anni, lasciando l'ispettore Cagliostro intrappolato in una dimensione sospesa tra la non-vita e l'esistenza materiale.

Nei nuovi episodi de La Porta Rossa 3, Eleonora chiederà aiuto a Cagliostro per aiutare Vanessa a liberarsi da influenze maligne che la stanno tormentando al Centro Studi di Parapsicologia. Ma ciò che darà una scossa alle trame sarà un blackout che farà precipitare Trieste nell’oscurità.

Questa volta Cagliostro riuscirà a varcare la soglia della Porta Rossa?