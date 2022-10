Dayane Mello non entrerà nella Casa del GFVip7. Nei giorni scorsi, alcuni rumor avevano dato quasi per certo l'ingresso della modella brasiliana nella reality di Mediaset. In un video sui social, la donna non solo ha smentito il suo ingresso ma ha anche spiegato i motivi del suo rifiuto.

Le voci sull'ingresso di Dayane

Quando è passato un mese dall'inizio del GFVip7, il cast ha subito delle variazioni: Ginevra Lamborghini è stata espulsa per una frase offensiva, Marco Bellavia si è ritirato, così come Sara Manfuso, mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato in un televoto-flash.

Di conseguenza, la produzione del Reality Show si sarebbe messa alla ricerca di nuovi concorrenti. Tra i nomi circolati sul web era emerso anche quello di Dayene Mello. Per la modella si sarebbe trattata della seconda partecipazione al Grande Fratello Vip, dopo quella di due anni fa. Ma nelle scorse ore lei stessa ha smentito la propria partecipazione.

La smentita della modella

In un video pubblicato su Instagram, Dayane Mello ha smentito la partecipazione al GFVip7: "Chiariamo questa roba qua, ragazzi, non lo faccio". La diretta interessata ha lasciato intendere che la proposta sarebbe arrivata dalla produzione del programma, ma di aver rifiutato per vari motivi. In primis per il cast di quest'edizione del reality show: "Non voglio mischiarmi a queste persone, perché hanno fatto dei danni".

Dayane ha ammesso che avrebbe accettato l'offerta solamente se all'interno della Casa ci fossero state "persone con più tatto". Secondo Mello alcuni del cast attuale vorrebbero sostanzialmente imitare i concorrenti delle edizioni precedenti: "Sono più dei personaggi. Nessuno sembra vero".

Dayane conferma che non entrerà al gf perchè la figlia non vorrebbe e a lei e non le piace il cast e le dinamiche di questo gf.

La richiesta di entrare le è stata davvero fatta. #gfvip #mellos pic.twitter.com/s3sUebfm5L — Tudo Drama (@einvecenoo) October 24, 2022

La modella ha poi spiegato di essere stata una protagonista nella sua edizione (fra fine 2020 e inizio 2021), ma di non essere mai stata trattata come tale.

A tal proposito, Mello ha fatto notare che i suoi ex compagni d'avventura del GFVip 5 hanno tutti trovato spazio lavorativo in televisione, mentre lei no.

A quanto pare Dayane ha l'impressione di essere stata chiamata al GFVip7 solo per alimentare le dinamiche: "Io servo nella casa per riempire i buchi? Anche no..."

Infine Dayane Mello ha rassicurato i suoi fan di stare tranquilli perché non varcherà per la seconda volta la porta rossa della Casa più spiata d'Italia: "Sono molto felice di questa scelta. Non lo guardo neanche, ho solo visto le prime due o tre puntate".