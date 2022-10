Le vicende de Il Paradiso delle Signore 7 continuano a emozionare milioni di telespettatori che ogni giorno alle 16:05 si sintonizzano su Rai 1 per seguire le storie dei personaggi che ruotano attorno al grande magazzino. Rivelazioni, inganni e svolte sentimentali saranno al centro delle puntate in onda dal 31 ottobre al 4 novembre 2022. In particolare, stando alle anticipazioni, Umberto ricatterà Adelaide e arriverà a scontrarsi con Vittorio, mentre Armando inizierà a sospettare che Vito nasconda qualcosa. Anna, invece, sconvolgerà Salvo con una notizia sconcertante.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 dal 31 ottobre al 4 novembre: Anna rivela che Quinto è vivo

Le puntate de Il Paradiso delle signore 7 riserveranno ancora colpi di scena anche nella settimana dal 31 ottobre al 4 novembre 2022. Le anticipazioni rilasciate sul web rivelano che Anna confesserà a Salvo di aver mentito sul suo viaggio negli Stati Uniti. La contabile racconterà al marito di essere venuta a conoscenza di una notizia scioccante. La donna rivelerà di aver appreso che il marito Quinto, creduto disperso in mare, è stato per molto tempo tenuto prigioniero in Sudamerica. Nel frattempo, Ezio confiderà a Gloria di aver lasciato casa Colombo per soggiornare in una pensione ed evitare una denuncia per concubinaggio.

Intanto, proseguirà la guerra tra Adelaide e Flora. Quest'ultima, dopo l'ennesimo attacco della contessa, si sfogherà con Umberto, il quale deciderà di agire per mettere fine al conflitto. Il commendatore architetterà un piano per ricattare l'ex amante e riottenere, cosi, le quote del Paradiso.

Spoiler Il Paradiso delle signore 7, dal 31 ottobre al 4 novembre: Vittorio invita Matilde all'evento di gala

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 in onda dal 31 ottobre al 4 novembre 2022 rivelano che Matilde e Vittorio inizieranno a fare squadra per il bene del grande magazzino. La giovane proporrà a Conti di lanciare una linea di lingerie.

L'uomo accetterà e, per pubblicizzare i nuovi corsetti, insieme organizzeranno un evento di gala ispirato al film Il Gattopardo. Il direttore coglierà l'occasione per invitare la sua collaboratrice al ballo, ma riceverà un rifiuto senza capirne il motivo. Nel frattempo, Salvatore inizierà a essere preoccupato per il ritorno di Quinto. Il barista, infatti, teme di poter perdere la sua famiglia. Anna cercherà di rassicurarlo e gli proporrà di partire per una crociera. Tuttavia, la situazione si complicherà quando Reggiani arriverà alla caffetteria. Salvo capirà di dover guardare in faccia la realtà. Perciò, dopo aver assistito all'incontro tra la moglie e il primo marito, il giovane prenderà una decisione inaspettata.

Lamantia rivela la sua storia a Ferraris: Il Paradiso delle signore 7, trame 31 ottobre-4 novembre

L'obiettivo di Umberto sarà riottenere le quote del Paradiso delle signore. Per raggiungere il suo scopo userà Marco per ricattare Adelaide. Il banchiere, infatti, metterà in dubbio la liceità dei documenti usati dal giornalista per la stesura del pezzo sulla tragedia nel Vajont. La contessa si vedrà costretta a parlarne con Matilde, la quale deciderà di lasciare Milano. Sarà l'intervento di Vittorio a salvare il giovane di Sant'Erasmo. Conti, infatti, deciderà con Roberto di pubblicare l'articolo sul Paradiso Market. Ciò spingerà il commendatore Guarnieri a scontrarsi con il genero. La moglie di Tancredi apprezzerà il gesto di Vittorio e alla fine deciderà di andare all'evento.

Durante la serata i due si concederanno un ballo. Nel frattempo, Vito si avvicinerà sempre di più a Maria. Armando, però, vedrà con sospetto il comportamento del giovane. Quando l'uomo si accorgerà che il contabile ha nel portafogli una foto della ragazza, gli chiederà delle spiegazioni. Lamantia gli confesserà di essere innamorato dell'ex sarta e gli rivelerà la sua storia e il paese da cui proviene.