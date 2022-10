Anna Tedesco ha fatto parte del cast di U&D per un bel po' di anni. Intervistata di recente l'ex dama si è tolta qualche sassolino dalla scarpa: a Gianni Sperti e alla "coppia" Ida-Riccardo, l'abruzzese ha rivolto le frecciatine più velenose. Di Armando, invece, la donna pensa che sia antico e troppo pettegolo.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Le dichiarazioni che Anna Tedesco ha rilasciato a Lorenzo Pugnaloni sull'attuale cast di U&D, sono destinate a far discutere.

L'ex protagonista del Trono Over, infatti, ha sparato a zero sulla maggior parte dei veterani del dating-show: l'unica a essere stata risparmiata in quest'intervista, è Gemma Galgani.

La storica dama, dunque, si è accodata alla stragrande maggioranza dei telespettatori quando ha commentato così l'infinito tira e molla tra Ida e Riccardo: "La loro è una telenovela fatta male. Sempre la solita solfa, hanno stancato".

Secondo la donna, dunque, Platano e Guarnieri non sarebbero più credibili quando si scontrano oppure quando si riavvicinano con tanto di lacrime e balli romantici.

Anna è certa che entrambi gli ex fidanzati ci stiano marciando su questa situazione, soprattutto la parrucchiera che avrebbe anche un tornaconto d'immagine ed economico.

La stoccata all'opinionista di U&D

Anna, però, se l'è presa soprattutto con l'ex collega di parterre per le tante sponsorizzazioni che fa su Instagram ogni giorno.

"Ida sconto 10%", sarebbe questo il nomignolo che alcuni fan di U&D avrebbero attribuito a Platano per la sua attività social quasi esclusivamente rivolta alla promozione di prodotti e abiti di famosi brand.

Tedesco, poi, ha voluto sottolineare che la parrucchiera sarebbe nelle grazie dell'opinionista che l'ha sempre accusata di partecipare al dating-show solo per visibilità.

"Gianni Sperti mi ha fatto un processo per una foto fatta nel negozio di Marcello ma alla sua pupilla non dice mai nulla. Una vergogna", ha tuonato l'abruzzese nello sfogo che i siti stanno riportando in queste ore.

La donna, dunque, non dimentica gli attacchi che il collega di Tina Cipollari le ha fatto quando era in studio, frecciatine che ad Ida non ha mai rivolto sebbene faccia una quantità enorme di sponsorizzazioni a differenza sua.

La critica al cavaliere di U&D

L'ex dama Tedesco ha punzecchiato a distanza anche Armando Incarnato, definito una persona troppo antica sia nel comportamento che nelle cose che dice alle persone con le quali esce.

Anna ha anche detto del napoletano: "Lui è troppo pettegolo".

Insomma, l'ex protagonista del Trono Over ne ha avute un po' per tutti, soprattutto per quei membri del cast con i quali non è mai andata particolarmente d'accordo quando era in studio.

Insolito, invece, che l'abruzzese non abbia criticato Gemma Galgani, con la quale ha battibeccato tantissime volte quando sedevano affianco nel parterre di U&D. La torinese è sempre stata gelosa di Anna e del bel rapporto che aveva con il suo ex Giorgio Manetti: anche se in tanti (in primis Gianni Sperti) hanno insinuato molte volte cha i due ci fosse del tenero, oggi la dama ribadisce che a legarla al "gabbiano" è esclusivamente un'amicizia che va avanti tutt'ora.

Tedesco è single, e quando le si chiede se tornerebbe nel cast del dating-show per cercare l'anima gemella, risponde che lo farebbe solo se mossa da un vero e profondo interesse verso uno dei cavalieri, cosa che fino ad adesso non le è capitato di provare per nessuno dei signori che si sono avvicendati nel parterre maschile della trasmissione.