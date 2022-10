L'appuntamento con Sopravvissuti prosegue su Rai 1 e, lunedì 17 ottobre, è in programma la terza puntata di questa prima stagione di successo.

Due nuovi episodi saranno trasmessi nella fascia serale della rete ammiraglia Rai a partire dalle 21:30 circa e dovranno vedersela sempre contro il temutissimo Grande Fratello Vip 7, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

I colpi di scena in questi due nuovi episodi non mancheranno: Luca ad esempio deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita e di tornare dalla sua famiglia ma continuerà ad essere freddo con sua moglie.

Luca torna a casa, Anita ossessionata: anticipazioni Sopravvissuti terza puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la terza puntata di Sopravvissuti in onda lunedì 17 ottobre in prime time, rivelano che nel primo episodio dal titolo "Segreti", Luca si renderà conto di non aver attraversato l'inferno per rinunciare così facilmente alla sua famiglia.

Per tale motivo, quindi, ritornerà di nuovo sui suoi passi e sarà pronto a tornare a casa dai suoi familiari e riprendere in mano le redini della sua vita affettiva che stava letteralmente collassando sempre più verso il baratro.

Spazio anche alle vicende di Anita: la donna si ritroverà ad inceppare nell'ennesimo vicolo cieco della sua vita che la spingerà a fare una profonda riflessione.

In questo nuovo appuntamento con la fiction di Rai 1, Anita si domanderà se la sua non sia soltanto una ossessione: forse i sopravvissuti sono davvero innocenti così come raccontano e sostengono dopo il loro ritorno alla vita di sempre.

Il relitto dell'Arianna torna a Genova: anticipazioni Sopravvissuti terza puntata

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della terza puntata di Sopravvissuti rivelano che proprio in quella notte, il relitto dell'Arianna tornerà di nuovo a Genova.

Intanto, tornando indietro nel tempo, i vari sopravvissuti dovranno affrontare il pericolo di un contagio.

A seguire, poi andrà in onda il secondo episodio di questa terza puntata dal titolo "Il cerchio si chiude" che si preannuncia particolarmente denso di sorprese.

Luca tiene a distanza Sylvie: anticipazioni Sopravvissuti terza puntata 17 ottobre

Le anticipazioni di questa terza puntata di Sopravvissuti in onda lunedì 17 ottobre su Rai 1, rivelano che ritrovarsi al cospetto del relitto sarà particolarmente emozionante e al tempo stesso doloroso per tutti.

Anche Sylvie, nonostante Luca continui a tenerla a debita distanza, deciderà di salire per la prima volta sulla barca.

E, per la prima volta, la donna si renderà conto in prima persona di quello che ha passato suo marito. Ciò basterà per far sì che tra i due torni il sereno? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della fiction di Rai 1.