Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante la sera di giovedì 20 ottobre ci saranno importanti novità e colpi di scena riguardanti Lia Longhi. A tal proposito, le anticipazioni dell’episodio rivelano che la domestica di Roberto Ferri ascolterà una conversazione fra Alberto e Peppe in merito a uno spazio vuoto dietro una parete del seminterrato del condominio. A quel punto, la donna di servizio cercherà di iniziare delle indagini nella proprietà dell'avvocato, ma verrà disturbata da Diego Giordano.

Un posto al sole, trama 20/10: Lia origlia Alberto e Peppe che parlano del seminterrato

Lia è arrivata a Palazzo Palladini con un intento ben preciso. Nelle recenti puntate di Un posto al sole la domestica di Ferri si era presentata dall’imprenditore per sostituire Silvana, ma gli interessi della ragazza sarebbero stati ben altri. Negli ultimi episodi della soap partenopea è stata raccontata la storia di Anna Maria Rovere, una signora di origini ebraiche che tempo prima aveva consegnato un album di disegni a Longhi e le aveva raccontato la sua storia. In particolar modo, l'anziana in passato era stata nascosta insieme alla sua famiglia nel palazzo di Posillipo e aiutata dal conte Palladini. Sembrerebbe, pertanto, che la collaboratrice di Roberto stia cercando qualcosa nel condominio napoletano.

Le anticipazioni dell’episodio di Un posto al sole che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata del 20 ottobre, rivelano che Lia origlierà una conversazione fra Alberto e Peppe. In particolar modo, l’avvocato parlerà con il muratore riguardo a uno spazio vuoto trovato nel seminterrato e Longhi si interesserà della cosa.

Un posto al sole, episodio 20/10: Lia è interessata allo spazio vuoto del seminterrato

A quel punto Lia farà attenzione alle parole che si scambieranno Alberto e Peppe. Origliando la conversazione, Longhi scoprirà che nel seminterrato del palazzo è presente uno spazio vuoto nascosto dietro la parete. Al momento, non è chiaro come mai la domestica di Roberto Ferri sia interessata all’intercapedine.

L’unica cosa certa, attualmente, è che la famiglia di Anna Maria Rovere anni prima potrebbe essere stata nascosta proprio in quello spazio. Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di giovedì 20 ottobre, inoltre, non forniscono dettagli in più su quanto potrebbe esserci nella proprietà dell’avvocato Palladini e se si possa trattare di un tesoro, di ricordi o ci sia dell’altro. Inoltre, attualmente, non è chiaro ancora il legame fra Longhi e la signora Rovere.

Un posto al sole, puntata 20/10: Diego disturba Lia

L’unica cosa certa, attualmente, è che Lia sarà interessata a vederci chiaro e, pertanto, inizierà a indagare, tentando di cercare qualcosa nel seminterrato. Le anticipazioni dell’episodio di Un posto al sole del 20 ottobre rivelano che, però, i piani della domestica di Roberto salteranno a causa di un contrattempo.

In particolar modo, Longhi tenterà di intrufolarsi di notte nella proprietà dell’avvocato Palladini, ma Diego la disturberà. Al momento, non sono trapelati indizi su come Giordano metterà i bastoni fra le ruote a Lia e, inoltre, non è chiaro se la ragazza tenterà nuovamente di indagare nel seminterrato.