Lunedì 10 ottobre inizia una nuova settimana di programmazione di Amici 22 e i telespettatori assisteranno a quello che è successo nella scuola al termine della quarta puntata. La sfidante Claudia farà il suo ingresso in casetta per volontà di Raimondo Todaro, che sta pensando di sostituirla con Asia. La ballerina Maddalena, invece, dovrà sostenere un esame per riconfermare la maglia da titolare, che ha perso momentaneamente classificandosi ultima nella gara di domenica.

Aggiornamenti sulla programmazione di Amici

Il pomeridiano di Amici in onda il 10 ottobre sarà quasi interamente dedicato alle reazioni che gli allievi hanno avuto al termine della puntata di domenica 9.

Le anticipazioni disponibili, infatti, fanno sapere che Maddalena Svevi dovrà sostenere un esame davanti al suo prof Emanuel Lo per riconfermarsi tra i titolari.

La ballerina, infatti, è arrivata all'ultimo posto nella gara giudicata da Little Phil, per questo è finita a rischio eliminazione.

Spetterà al docente di danza hip-hop decidere se riconsegnare la maglia alla ragazza della sua squadra oppure se scegliere una via alternativa come la sfida o la sostituzione.

A proposito di quest'ultima opzione, l'insegnante Raimondo Todaro la sta prendendo in considerazione per Asia, l'alunna della quale non sta apprezzando il rendimento in questo primo mese di lezioni nella scuola.

Il retroscena sul fidanzato della ballerina di Amici

Dopo aver assistito alla sfida tra Gianmarco e Claudia (voluta da lui per mettere in difficoltà l'allievo seguito dalla maestra Celentano), Todaro ha fatto sapere che vorrebbe rivedere la ballerina per decidere se prenderla nella sua squadra oppure no.

Vista la richiesta del professore, Maria De Filippi ha informato i ragazzi che la giovane si sarebbe trasferita con loro in casetta nell'attesa di una decisione definitiva di Raimondo.

Così gli spettatori di Amici dovrebbero assistere all'ingresso della danzatrice nell'abitazione che ospita tutti i talenti della classe 2022/2023.

Una curiosità che è emersa sul web al termine della puntata del 9 ottobre riguarda la situazione sentimentale della sfidante Claudia. Anche se Wax, Cricca e Samu si sono mostrati gioiosi per l'imminente convivenza con la ballerina, quest'ultima è fidanzatissima con un ex allievo del talent show, Samuel Barbetta, protagonista dell'edizione vinta da Giulia Stabile.

Attesa per le sfide di Niveo e Andre ad Amici

Il daytime di Amici del 10 ottobre, però, non dovrebbe essere incentrato sulle sfide che i cantanti Niveo e Andre devono affrontare perché classificatisi agli ultimi due posti nella gara giudicata da Giorgia domenica scorsa.

Maria De Filippi, infatti, ha fatto sapere che i due ragazzi a rischio si confronteranno con dei talenti esterni solamente nel corso del quinto speciale, quello che sarà registrato mercoledì 12 e che andrà in onda domenica 16.

I professori di riferimento dei talenti in bilico, ovvero Lorella Cuccarini e Arisa, hanno chiesto alla produzione che a decidere della permanenza dei due nella scuola siano esperti di musica che non sono nel cast del programma.

Tra due giorni, inoltre, si conoscerà il destino di Asia nella scuola: dopo una settimana di riflessione, Raimondo Todaro verrà chiamato a esprimersi in modo definitivo su quale ballerina vuole nella sua squadra: la titolare che ha scelto a metà settembre oppure Claudia, la sfidante che Gianmarco ha battuto durante la quarta puntata. Il docente di latinoamericano sembrerebbe più indirizzato verso la sostituzione della detentrice del banco, ma non si escludono colpi di scena.