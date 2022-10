Gli spoiler che arrivano dalla registrazione di Uomini e donne del 24 ottobre rivelano che in studio c'è stato spazio per il ritorno di un'ex tronista del programma, entrata a far parte del cast del trono over.

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, nel corso delle riprese di questa settimana, Antonella Perini ha fatto di nuovo il suo ingresso in trasmissione a distanza di un bel po' di anni dalla sua esperienza come tronista del talk show di Maria De Filippi.

L'ex tronista Antonella entra nel parterre di Uomini e donne over

Nel dettaglio gli spoiler di Uomini e donne rivelano che nell'ultima registrazione, l'ex tronista Antonella Perini è ricomparsa di nuovo nello studio del talk show Mediaset.

Antonella è una vecchia conoscenza del pubblico del talk show di Maria De Filippi, dato che nel 2007 è stata una delle troniste.

A distanza di ben 15 anni dalla sua prima partecipazione a Uomini e donne, Antonella ha rimesso piede in studio, ma in una veste del tutto nuova.

Antonella conquista subito Riccardo: spoiler Uomini e donne nuova registrazione

Sì, perché questa volta Antonella è entrata a far parte del cast del trono over, diventando così una delle nuove dame di questa edizione 2022/2023.

La sua presenza non è passata affatto inosservata, dato che ha subito fatto breccia nel cuore di uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del trono over.

Trattasi di Riccardo Guarnieri, il cavaliere protagonista della storia d'amore infinita e tormentata con Ida Platano.

Riccardo e Antonella hanno ballato insieme nel corso dell'ultima registrazione del talk show e non si esclude che, nel corso delle prossime puntate di questa edizione, i due possano anche decidere di frequentarsi fuori dallo studio per cercare di capire se c'è compatibilità e affinità per iniziare una storia d'amore insieme.

Caos in studio tra Ida, Riccardo, Alessandro e Roberta: spoiler Uomini e donne nuove puntate

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, gli spoiler dell'ultima registrazione del programma rivelano che non sono mancati i momenti di tensione in studio.

Ida Platano si è ritrovata per l'ennesima volta ai ferri corti con Riccardo e, dopo aver scoperto che il suo ex ha ricontattato la dama Gloria, ha abbandonato lo studio.

Non sono mancate neppure le critiche di Roberta Di Padua nei confronti di Alessandro: secondo la dama del trono over, il cavaliere sarebbe interessato solo ed esclusivamente alla visibilità mediatica e non sarebbe minimamente interessato a cercare una donna con la quale costruire un rapporto sentimentale.