Matilde sarà tra due fuochi nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda su Rai 1 dal 31 ottobre al 4 ottobre. La donna dovrà "combattere" al fianco di Adelaide nella vendetta contro Flora Ravasi, ma forse a Matilde inizierà a pesare questo ruolo. Intanto ci penserà Vittorio a portare un po' di pace nella sua vita e ad alleggerirle il carico emotivo che si porta dietro.

La decisione di Matilde

Come raccontano le trame de Il Paradiso delle Signore, Matilde è arrivata a Milano per trovare un po' di pace, dopo i problemi avuti con il marito Tancredi.

La sua vita è come una montagna russa e i momenti di spensieratezza vengono subito cancellati da altri fatti di ira.

La sua vita all'interno del Paradiso sembra, però, darle alcune soddisfazioni, soprattutto la collaborazione con Vittorio Conti. Infatti, nelle puntate che andranno in onda da 31 ottobre al 4 novembre su Rai 1, Matilde avrà una buona idea per il negozio, infatti proporrà a Conti di mettere in vendita una linea di lingerie e lo troverà concorde. Se da una parte per lei la strada sembrerà in discesa, dall'altra dovrà fare i conti con il litigio tra Flora e Maria.

Il ricatto di Umberto

Flora, infatti, mal tollererà l'ascesa al successo di Maria, e Matilde si ritroverà nel mezzo a cercare di mediare, visto che Adelaide spingerà sempre per estromettere Flora.

Umberto continuerà a combattere contro la contessa, perché non sopporta di vedere la sua fidanzata giù di morale, così arriverà a ricattarla.

Matilde non ne potrà più di questa situazione, sarà sfinita, così deciderà di andarsene di nascosto dal grande magazzino, ma prima di farlo avrà del tempo per confidarsi con Vittorio, ormai diventato suo grande amico, anche se nell'aria sembrerà esserci qualcosa di più.

Dopo aver ascoltato i suoi problemi, Vittorio forse troverà un modo per alleggerire il carico che Matilde porta sulle spalle.

Anna fa una rivelazione a Salvatore

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore dal 31 ottobre al 4 novembre, Anna rivelerà a Salvatore che il suo primo marito Quinto in realtà è vivo: non ha perso la vita in un naufragio, come ha sempre pensato.

Salvatore, per via di questa vicenda, sarà in preda all'ansia e una visita inattesa potrebbe peggiorare ancora di più le cose.

Armando, invece, capirà che il nuovo contabile Vito gli nasconde qualcosa. Intuirà che questo segreto riguarda Maria, visto che nasconde una foto della ragazza nel portafoglio. Messo con le spalle al muro, Vito gli rivelerà che in realtà è innamorato della giovane, aggiungendo anche un particolare: la data e il suo luogo di nascita. Non è escluso che i due giovani possano avere in comune le origini.