L'appuntamento con Uomini e donne prosegue con successo su Canale 5 e le anticipazioni della nuova registrazione svoltasi lunedì 24 ottobre 2022 rivelano che al centro dell'attenzione ci sono state le novità legate a Riccardo, Ida, Alessandro e Roberta.

La dama siciliana ha deciso di portare avanti la sua frequentazione con Alessandro, ma in studio non sono mancati gli scontri infuocati sia con Roberta, ma anche con il suo ex fidanzato Riccardo.

Ida e Roberta ai ferri corti in studio: anticipazioni Uomini e donne registrazione 24 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne del 24 ottobre 2022 rivelano che Ida e Roberta sono state protagoniste di una nuova accesissima discussione in studio, dopo che Di Padua si è intromessa nel racconto della storia d'amore tra la dama siciliana e Alessandro.

Come se non bastasse è stato trasmesso un filmato realizzato al termine della scorsa registrazione, dove si vedevano Roberta e Riccardo sparlare nel dietro le quinte dello show di Alessandro e Ida.

La situazione, secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, è degenerata nel momento in cui in studio è arrivato Riccardo, in quanto haa raccontato di essersi sentito con la dama Gloria.

Riccardo litiga con Ida: anticipazioni Uomini e donne registrazione 24 ottobre

In questa accesissima discussione si è intromesso anche Armando, che ha colto la palla al balzo per attaccare Alessandro, accusandolo di non avere reazioni.

Le anticipazioni di questa registrazione del 24 ottobre rivelano che Ida e Riccardo si sono ritrovati per l'ennesima volta ai ferri corti ed hanno litigato pesantemente in studio.

Intanto, però, Alessandro ha scelto di mettere alla prova Ida: il cavaliere vuole vedere come si comporterà da questo momento in poi con Riccardo Guarnieri.

Immediata la reazione di Roberta, la quale ha punzecchiato Alessandro facendogli presente che tra Ida e il suo ex c'è ancora un sentimento.

Cambio programmazione per Uomini e donne: ecco cosa succede per il ponte di Ognissanti

Insomma, i nuovi appuntamenti si preannunciano ancora una volta densi di colpi di scena per tutti i protagonisti del trono classico e over. Intanto la trasmissione di Maria De Filippi sarà soggetta a un cambio programmazione nel corso della prossima settimana.

In occasione del oonte di Ognissanti, l'appuntamento con Uomini e donne non andrà in onda lunedì 31 ottobre e neppure martedì 1° novembre su Canale 5.

La trasmissione tornerà regolarmente in video a partire dal mercoledì 2 novembre, quando alle 14:45 riprenderà la consueta messa in onda nella fascia del daytime pomeridiano.