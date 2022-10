Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, che racconta la vita e gli amori di alcuni dipendenti di un immaginario hotel di lusso chiamato Furstenhof. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 23 al 29 ottobre 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sullo scontro fra Florian e Dexter, sulla proposta che l'attore farà alla guardia forestale, sull'aiuto di Ariane a Cornelia, sui problemi economici di Shirin e sulla diffidenza di Alfons nei confronti della Kalenberg.

Florian riceve una proposta

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Florian e Maja scopriranno che Dexter Torrence vorrebbe appiccare un piccolo incendio nel bosco per girare alcune scene del suo film. Temendo che le fiamme possano invadere la foresta, il Vogt affronterà l'attore, finendo per discutere in maniera molto accesa con lui. La discussione fra i due uomini metterà Maja in una situazione molto difficile. Più tardi, Florian e Dexter si renderanno conto di avere la stessa passione per i parchi naturali e si riappacificheranno. Addirittura l'attore farà una proposta molto allettante al Vogt che lo riferirà immediatamente a Maja.

Michael aiuta Cornelia

Michael accetterà di ospitare Cornelia a casa, chiedendole comunque di recarsi volontariamente in una clinica psichiatrica.

Ariane scoprirà la nuova sistemazione dell'amica e deciderà di farle un offerta molto allettante. La Kalenberg, infatti, farà in modo che Cornelia non debba più essere ricoverata in clinica, guadagnandosi la sua fiducia e quella di Robert. Alfons scoprirà che Gerry è un grande fan di Dexter Torrence e farà in modo di farli incontrare.

In questo modo, il giovane verrà a sapere che il suo idolo sarà uno dei suoi rivali al torneo di golf. Nel frattempo, Shirin si renderà conto di non riuscire a pagare l'affitto del salone di bellezza con i soldi guadagnati come animatrice di bambini. Per questo motivo, la giovane chiederà aiuta a Celina per ottenere un prestito in banca.

Quest'ultima le spiegherà che molto probabilmente l'istituto bancario non le concederà nessun prestito. Gerry lo verrà a sapere e firmerà personalmente il contratto d'affitto per il salone di bellezza a patto però che vinca il primo premio del torneo di golf.

Robert deciderà di rimanere lontano da Cornelia per permetterle di guarire e chiederà ad Ariane di tenerla d'occhio. Cornelia racconterà ai Sonnbichler che la Kalenberg si è prodigata per aiutarla a non essere ricoverata. Dopo essere rimasto solo con la moglie Alfons confiderà ad Hildegard di non fidarsi della buona fede di Ariane.