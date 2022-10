Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, che racconta la vita di alcuni condomini della Spagna degli anni venti. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 24 al 29 ottobre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul tentato omicidio di Fidel, sull'arrivo di Gabriela, sull'addio di Jacinto, sul provino di Azucena e sul tradimento di Ignacio.

Fidel viene aggredito

Le anticipazioni di Una vita segnalano che Fidel non riuscirà a dimenticare le parole di Lolita e libererà il prigioniero anarchico a patto che quest'ultimo lasci Acacias.

Dopo essere tornato in libertà, il giovane con l'aiuto di un compagno organizzerà un agguato a Fidel, ferendolo gravemente. Quest'ultimo verrà condotto in ospedale in gravi condizioni tanto che Ignacio dirà a Lolita e Ramon di non illudersi troppo. Dopo essersi risvegliato, l'uomo confesserà ai suoi amici che a ferirlo è stato un anarchico. I medici dell'ospedale decideranno che Fidel dovrà sottoporsi ad una operazione e Ignacio informerà Lolita e Ramon che l'uomo potrebbe anche non superarla. Marcelo deciderà di rimanere a lavorare a casa di Genoveva. Quest'ultima rimarrà sorpresa nello scoprire che sua figlia Gabriela è arrivata ad Acacias. L'arrivo della giovane desterà la curiosità degli abitanti del quartiere.

Higinio arriva ad Acacias

Genoveva chiederà alla figlia di rimanere a vivere con lei, mentre Marcelo confiderà a Luzdivina di avere dei dubbi sulla buona fede della giovane. Rosina litigherà con Hortensia dopo averla vista in atteggiamenti intimi con Pascual. Quest'ultimo rivelerà a Liberto e Rosina di avere una storia con Hortensia e di volerla rendere ufficiale pubblicamente.

Jacinto rifletterà se accettare l'incarico di sindaco al suo paese per poi accettare e lasciare Acacias fra i saluti di tutti i suoi conoscenti. Azucena tenterà di convincere la madre a lasciarla andare a Parigi per poi fare il provino e superarlo brillantemente. Luzdivina incontrerà il fratello Higinio che le chiederà un aiuto finanziario sotto gli occhi di Marcelo.

Dopo aver visto Ignacio di nuovo ad Acacias, Jose Miguel gli chiederà spiegazioni per sapere se ha un'amante o no, ma il giovane negherà ogni cosa. Dori deciderà di rinunciare alla borsa di studio e consegnare la sua tesi a Felipe. Dopo averle spiegato i motivi per cui l'ha abbandonata da piccola, Genoveva chiederà perdono a Gabriela. Dopo aver ascoltato le confidenze di Luzdivina, Marcelo accetterà di aiutarla a trovare un lavoro per Higinio.

Si scoprirà che Hortensia in realtà è una madre nubile che ha avuto Azucena fuori dal matrimonio in quanto il padre è morto al fronte prima che la bambina nascesse. Dopo aver ascoltato una chiacchierata telefonica fra Ignacio e Maria Luisa, Alodia lo seguirà sorprendendoli insieme. Fabiana regalerà a Casilda un biglietto della lotteria numero 154105, lo stesso che aveva sognato Servante.