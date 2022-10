Dopo la fine della telenovela spagnola Una vita, il pubblico italiano avrà modo di rivedere le vicende della soap opera turca Terra Amara, prontissime a regalare tantissimi colpi di scena. Gli episodi andranno in onda su Canale 5 a partire dal 14 novembre.

La continua gelosia di Demir Yaman (Murat Ünalmış) per la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) avrà delle serie conseguenze nelle prossime puntate. Le anticipazioni rivelano che a pagarne le spese sarà quest’ultima, che finirà dietro le sbarre dopo aver tentato di eliminare il marito con le sue stesse mani.

Il piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat), invece, resterà ferito con un colpo di arma da fuoco rischiando la vita, durante uno scontro acceso tra Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Demir.

Spoiler turchi, Terra amara: Zuleyha finisce in carcere dopo aver sparato al marito

Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, rivelano che Demir sarà sempre più geloso della moglie Zuleyha. In particolare diventerà ancora più ossessivo a seguito della nascita della figlia Leyla. Il perfido uomo stufo di sentire parlare della passata relazione che la consorte ha avuto con Yilmaz, oltre ad allontanarla dai figli, la terrà sotto sequestro nei pressi di un bosco.

Quando sarà di nuovo libera non perderà tempo per farla pagare al marito presentandosi alla tenuta Yaman armata di pistola, con l’obiettivo di ucciderlo una volta per tutte.

Durante un'accesa discussione la fanciulla gli sparerà. Nonostante Demir si riprendi in fretta, Zuleyha non potrà sfuggire alla giustizia, dato che verrà arrestata e, secondo gli spoiler, rischierà di perdere la vita per mano di un nuovo personaggio.

Ennesimo scontro tra Demir e Yilmaz, Adnan scambia una pistola per un giocattolo

Intanto a correre un grosso pericolo sarà anche il piccolo Adnan, nel bel mezzo dell’ennesima e violenta colluttazione tra Demir e il suo vero padre Yilmaz. Nello specifico verrà lasciata una pistola incustodita, che finirà nelle mani del bambino.

Purtroppo rischierà di farsi del male, in quanto farà partire un proiettile dall’arma da fuoco.

Il figlio di Zuleyha si procurerà una ferita grave, ma per fortuna si salverà. Non rimane che attendere per sapere quale sarà la reazione di Altun quando verrà a conoscenza che suo figlio ha rischiato la morte a causa della guerra tra Yaman e il suo ex fidanzato Yilmaz.