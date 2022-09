Non appena la soap iberica Una Vita chiuderà per sempre i battenti, probabilmente a novembre, riprenderà la messa in onda di Terra Amara, sospesa dallo scorso 19 settembre, che non mancherà di sorprendere i telespettatori con tanti colpi di scena. Se negli ultimi episodi della serie turca, Zuleyha è stata sempre più insofferente nel ruolo di moglie di Demir Yaman, desiderosa di poter vivere liberamente il suo amore con Yilmaz, le cose prossimamente potrebbero cambiare. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia svelano che Altun avrà modo di chiarirsi con il marito, tanto che i due avranno un'altra figlia, che sarà effettivamente la primogenita di Demir, visto che Adnan è in realtà il figlio naturale di Akkaya.

La nascita della piccola Leyla

Le puntate di Terra amara riprenderanno con tante novità. Seguendo le trame della soap turca, infatti, mentre Yilmaz riuscirà a riconquistare la dottoressa Mujgan, tanto da condurla finalmente all'altare, anche Zuleyha sembrerà trovare pace nel suo matrimonio. In realtà, però, per la protagonista della serie non tarderanno ad arrivare i problemi, visto che anche quello che dovrebbe essere un lieto evento si trasformerà in dubbi e malumori per il marito Demir.

Infatti negli episodi che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Zuleyha scoprirà di essere incinta e darà alla luce una bambina a cui verrà dato il nome Leyla. Si tratterà della prima erede di Demir, visto che Adnan è figlio del suo nemico Yilmaz.

La gravidanza giungerà inaspettata, perché Yaman è sempre stato convinto di essere sterile. Per capire il motivo di tale convinzione si deve fare necessariamente un passo indietro.

Demir non prende bene la notizia della gravidanza

Nelle prime puntate di Terra Amara, certa che il figlio non potesse generare un erede, Hunkar ha costretto Zuleyha a sposare Demir e a mentire sulla paternità di Adnan.

In uno scatto di ira, gelosa per la nuova vita di Akkaya con Mujgan, Altun ha svelato al marito che in realtà il figlio non è suo, per poi rimangiarsi tutto temendo in una vendetta di Demir. Quest'ultimo, però, inizierà a nutrire dei dubbi e a indagare per scoprire la verità, giungendo ben presto a una conclusione errata.

Insomma, Demir potrebbe dubitare della fedeltà della moglie e credere che la piccola Leyla non sia realmente figlia sua oppure potrebbe comprendere che in realtà non è mai stato sterile, e sua madre ha ordito un piano che ha coinvolto tante persone senza una reale necessità. Per comprendere come questo fraintendimento troverà soluzione non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara e la messa in onda dei nuovi episodi.