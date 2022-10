Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 annunciano una conclusione di settimana ricca di novità per la puntata di venerdì 4 novembre. Vittorio riuscirà a salvare la reputazione di Marco e Umberto si sentirà ancora una volta sconfitto, mentre Salvatore prenderà una decisione inaspettata dopo aver visto Anna con Quinto. Maria, invece, si ritroverà molto vicina a Vito, quando l'uomo le offrirà di essere il suo accompagnatore al ballo. Infine Matilde e Vittorio si concederanno un ballo.

Marco pubblicherà il suo articolo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di venerdì 4 novembre raccontano che l'articolo di Marco sulla tragedia del Vajont verrà pubblicato sul Paradiso Market. Dopo la pubblicazione Umberto dovrà fare un passo indietro e rivedere la sua strategia, per questo si scontrerà con Vittorio, che invece riceverà un ringraziamento speciale da parte di Matilde. Nel frattempo Salvatore parlerà con Anna e le dirà di aver visto Quinto in caffetteria, e di voler aiutarlo a riabbracciare Irene, quella che lui considera sua figlia. Vedere Quinto con la bambina, ma soprattutto con Anna, farà riflettere molto Salvatore.

Salvatore prenderà una decisione inaspettata: anticipazioni puntata di venerdì 4 novembre

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda venerdì 4 novembre vedrà protagonista Salvatore, che dopo aver accettato di partire in crociera con Anna, si ritroverà a rimettere tutto in discussione. Vedere sua moglie accanto a Quinto, infatti, gli farà capire che la situazione è molto più complicata di come pensasse e che non può fare finta che vada tutto bene.

Salvatore, quindi, smetterà di nascondere la testa sotto la sabbia e prenderà una decisione inaspettata. Le anticipazioni non dicono quale sarà la scelta di Salvatore, ma è possibile che l'uomo decida di non partire più o di allontanarsi da sua moglie per fare chiarezza su tutta la situazione.

Fine giornata ideale per Vittorio e Matilde

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di venerdì 4 novembre rivelano che Maria non avrà nessuna intenzione di partecipare al ballo e a causa di un impegno imprevisto si troverà a uscire di casa. Sul ballatoio incontrerà Vito Lamantia, che le farà una sorpresa e si proporrà come accompagnatore alla serata di gala organizzata al Paradiso delle signore. La serata si concluderà nel migliore dei modi anche per Vittorio e Matilde. La donna si presenterà a grande magazzino con un vestito molto elegante e ad accoglierla ci sarà il dottor Conti. Dopo diversi alti e bassi, i due i concederanno finalmente un ballo.