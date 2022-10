Tante novità accadranno in occasione delle nuove puntate di Terra Amara, in onda prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera turca segnalano che Saniye e Gulten Taskin saranno legate da un tragico destino. Fadik, invece, vedrà il suo amore con Rashid infrangersi subito dopo le nozze.

Terra Amara, anticipazioni: Saniye e Gulten investite da Hasmet

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente sui teleschermi di Canale 5, annunciano che tutta l'attenzione sarà catalizzata su Saniye e Gulten Taskin.

Purtroppo le due cognate saranno legate da un funesto epilogo.

Entrando nei dettagli, le due dipendenti della tenuta Yaman rimarranno bloccate in mezzo alla strada a causa di un problema all'autovettura. Mentre le due donne saranno intente a cambiare la gomma bucata, un'auto con a bordo Hasmet Colak e il suo complice investirà Gulten e la moglie di Gaffur.

Le due donne verranno portate in ospedale e la loro vita apparirà appesa a un filo. Purtroppo i medici non potranno fare altro che dichiarare il decesso. Una tragedia che sconvolgerà Gaffur, che piangerà disperato per la perdita di moglie e sorella. Nel frattempo il colpevole Hasmet Colak verrà portato in prigione, dove verrà condannato all'ergastolo.

In questo modo si conclude l'esperienza di Selin Yeninci e Selin Genç nel cast dello sceneggiato turco.

Fadik scopre che suo marito Rashid è già sposato

I colpi di scena non sono finiti qui, in quanto Fadik riuscirà a trovare l'amore. Dagli spoiler delle puntate di Terra Amara si apprende che la domestica inizierà una relazione con un certo Rashid, un nuovo personaggio che le provocherà un grande dolore.

Una storia d'amore che inizialmente procederà con il vento in poppa, tanto che i due decideranno di sposarsi in municipio per avvantaggiare i tempi, sicuri del forte sentimento che li lega. Peccato che l'imprevisto sia dietro all'angolo. I due sposini vedranno arrivare una donna al loro banchetto di nozze.

Ben presto i telespettatori scopriranno che la nuova arrivata è niente di meno che la moglie di Rashid, arrivata a Cukurova per raccontare a tutti come stanno in realtà i fatti.

Ovviamente l'arrivo turberà Fadik, e tutti i presenti compresi Zuleyha e Demir. Proprio quest'ultimo non potrà fare altro che picchiare lo sposo bugiardo, che si dileguerà poco dopo. Un grande dolore per Fadik, a cui non rimarrà altro che farsi rincuorare dalle amiche più care, dopo aver visto il suo sogno d'amore infrangersi in mille pezzi.