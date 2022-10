Non accennano a placarsi le tensioni tra i protagonisti del GF Vip 7. Nel primo pomeriggio di martedì 11 ottobre, infatti, alcuni vipponi si sono scontrati dopo aver saputo che il loro budget settimanale è stato decurtato perché c'è ancora chi non rispetta il "freeze". Patrizia ha risposto male a Cristina e Charlie è intervenuto, fatto sta che per la spesa dei prossimi giorni i concorrenti avranno a disposizione 300 euro, 80 in meno rispetto al solito.

Discussione tra i protagonisti del GF Vip

La quarta settimana di reclusione tra le mura del GF Vip, non è iniziata nel migliore dei modi.

I concorrenti, infatti, si sono svegliati con la notizia che il loro budget per la spesa dei prossimi giorni sarà nettamente inferiore rispetto a quello che la produzione gli ha messo a disposizione in passato.

Con un comunicato, infatti, gli addetti ai lavori hanno informato i vipponi che tutti subiranno un provvedimento disciplinare perché in tanti continuano a non rispettare il "freeze".

Anche il 10 ottobre, durante la sorpresa ad Amaurys, molti inquilini si sono mossi e hanno parlato in un momento in cui non avrebbero potuto per regolamento: per queste ragioni, il gruppo avrà "soltanto" 300 euro da spendere per la spesa settimanale (solitamente sono 380 in totale, quindi c'è stato un decurtamento di 80 euro).

La punizione che è stata inflitta a tutto il cast, ha dato il via ad un acceso botta e risposta tra alcuni senior, quelli che generalmente si occupano delle faccende domestiche, spesa inclusa.

Lo sfogo di Patrizia Rossetti al GF Vip

Dopo che Amaurys ha chiesto scusa ai compagni per non aver rispettato il "freeze" in preda all'emozione di rivedere la moglie, è intervenuta Patrizia per mettere in chiaro alcune cose.

"La colpa è di tutti, la prossima volta dobbiamo rimanere immobili. Anche perché il freeze era anche per noi, non per il singolo", ha detto Rossetti prima che Cristina la interrompesse.

"Ma fammi parlare, non sai neanche che c.. voglio dire. Non è possibile", ha sbottato l'annunciatrice tv mentre Quaranta cercava di giustificare gli altri concorrenti che si sono mossi durante la sorpresa a Perez.

Anche Charlie ha detto la sua, ma è stato più morbido: secondo Gnocchi, infatti, le regole andrebbero rispettate ma se l'emozione prende il sopravvento non si può puntare il dito contro nessuno.

"Se c'è la penalità, pazienza", ha chiosato il vippone.

Quattro possibili new entry al GF Vip

Mentre nella casa si litiga per il "freeze" e per il decurtamento del budget, tra i telespettatori sta serpeggiando un'indiscrezione molto interessante sul futuro del GF Vip.

Amedeo Venza, infatti, in queste ore ha fatto sapere che a breve dovrebbero esserci un bel po' di nuovi ingressi nella casa, ben quattro celebrità che sarebbero state contattate dagli addetti ai lavori per sopperire alle precoci uscite di scena di Ginevra Lamborghini, Giovanni Ciacci, Marco Bellavia e Sara Manfuso.

Stando a quello che si vocifera sui social network, dunque, quattro personaggi famosi sarebbero già in quarantena nell'attesa di esordire nel cast del reality-show: l'identità dei prossimi concorrenti, però, non si conosce ancora e probabilmente trapelerà nei giorni imminenti al debutto tra le mura di Cinecittà.

Di recente si è ipotizzato l'ingresso nella casa più spiata d'Italia di Helena Prestes, una modella brasiliana che l'estate scorsa è stata paparazzata mentre baciava Antonino Spinalbese (flirt durato poche settimane). La giovane è anche amica di Nikita Pelizon, con la quale ha partecipato all'edizione di Pechino Express attualmente in onda su TV8.