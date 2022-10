Nelle recenti puntate di Un posto al sole Viola ha accettato di avvalersi di Damiano come agente di scorta. Le anticipazioni dell'episodio della soap partenopea del 4 novembre rivelano che la professoressa Bruni incontrerà Rosa, l'ex moglie di Damiano e sarà scossa per il comportamento dell'ex signora Renda. Nel frattempo, Filippo dirà a suo padre che tra Marina e Fabrizio c'è stato un ritorno di fiamma, ma Roberto avrà un'intuizione che potrebbe salvare Marina dalle grinfie di suo marito. Inoltre, nella serata, ci sarà spazio anche per Silvia, che affronterà una questione delicata con Michele.

Un posto al sole, trama 4 novembre: Viola conosce Rosa e Manuel

Nell'episodio di Un posto al sole del 4 novembre ci sarà un tassello in più che si aggiungerà alle vicende della vita privata di Damiano. A tal proposito, nelle recenti puntate della soap partenopea Renda aveva scambiato alcune confidenze con Viola, rivelando alla professoressa Bruni di non essere in buoni rapporti con la sua ex moglie e di avere un bambino di sei anni e mezzo. Le anticipazioni rivelano che Viola conoscerà Rosa, l'ex signora Renda e il piccolo Manuel. Al momento, però, non sono trapelati indizi in merito al luogo dell'incontro e come mai la figlia di Ornella avrà modo di vedere Rosa e suo figlio. L'unica cosa certa è che Bruni vorrà aiutare Damiano a risolvere le sue beghe familiari.

Un posto al sole, episodio 4 novembre: Viola è scossa dall'incontro con Rosa

L'incontro fra Viola e Rosa non andrà bene. In particolar modo, le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che, nell'episodio di Un posto al sole del 4 novembre, la professoressa Bruni osserverà il comportamento dell'ex signora Renda e di Manuel e inizierà a preoccuparsi.

In particolar modo, la figlia di Ornella non resterà turbata dal bambino, ma sarà scossa dal comportamento di Rosa. Attualmente, non è chiaro cosa ci sia che non vada nell'ex moglie di Damiano, ma quello che vedrà basterà a Viola per iniziare ad avere dei dubbi sulla donna. Inoltre, al momento, non sono trapelati indizi su quello che farà la mamma del piccolo Antonio e se deciderà di affrontare la questione con il suo agente di scorta, rivelandogli che qualcosa della sua ex non la convince.

Un posto al sole, puntata 4 novembre: Filippo dice a Roberto che Marina e Fabrizio stanno insieme

Nel frattempo, Filippo cercherà di stare vicino a suo padre, ancora sconvolto per la scomparsa di Marina. A tal proposito, Sartori rivelerà a Ferri una notizia inaspettata, confessandogli che Marina è tornata insieme a Fabrizio. Non appena sentirà le parole di suo figlio, l'imprenditore avrà un'intuizione che potrebbe salvare Giordano dalle grinfie di suo marito. Silvia, invece, si deciderà a parlare con Michele di una questione delicata.